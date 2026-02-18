Marsala: intervento di manutenzione straordinaria dei "Fenici" al campo “Gaspare Umile"

18/02/2026 16:55:00

Intervento di manutenzione straordinaria dei "Fenici" questa mattina al campo “Gaspare Umile” di Marsala. Un’operazione da 6.500 euro che punta a ripristinare le migliori condizioni di gioco e a garantire sicurezza e uniformità del manto, in un impianto utilizzato ogni giorno da atleti, famiglie e società sportive del territorio.

I lavori sono stati seguiti sul posto dal presidente Moreno Debiasi e dal tecnico Antonio “Wolf” Scafura, che hanno supervisionato le operazioni per verificare il corretto svolgimento di ogni fase.

Intervento tecnico sul manto

Le lavorazioni hanno interessato in modo mirato il terreno di gioco. In particolare si è proceduto alla redistribuzione dell’intaso nelle zone più sollecitate, al ripristino della planarità e dell’uniformità del manto e al miglioramento della risposta del terreno sotto il profilo dell’appoggio e del rimbalzo.

Un intervento necessario per ridurre irregolarità che, con il passare del tempo e l’uso intenso, possono incidere su comfort e sicurezza degli atleti.

Il “Gaspare Umile” è uno degli impianti sportivi di riferimento per diverse realtà marsalesi, e negli ultimi anni è stato oggetto di affidamento alla comunità sportiva locale.

Investimento dell’ATS

A sostenere economicamente l’operazione è stata l’ATS con Fenici Rugby capofila e Marsala Calcio Femminile partner. Una scelta che conferma l’impegno diretto delle società nella gestione e nella cura di un bene pubblico affidato alla collettività sportiva.

Il principio è chiaro: mantenere l’impianto in buone condizioni durante il periodo di utilizzo, evitando costi di ripristino per l’Amministrazione al termine dell’affidamento.

Un campo al servizio della città

Il “Gaspare Umile” non è soltanto uno spazio per allenamenti e partite, ma un punto di aggregazione per tanti giovani di Marsala. L’intervento di oggi non ha il valore simbolico di un’inaugurazione, ma rappresenta un’azione concreta di manutenzione e responsabilità.

Da questo pomeriggio il campo torna pienamente operativo, pronto ad accogliere le attività sportive in condizioni di maggiore uniformità e sicurezza. Un investimento che riguarda non solo le società coinvolte, ma l’intera comunità marsalese.



