Scherma paralimpica: sesto posto di Virginia Giacalone nella 2°prova nazionale non vedenti

18/02/2026 17:02:00

La Trapani Scherma è stata protagonista di una prova di maturità eccezionale, per la 2ª Prova Nazionale di Spada Non Vedenti, svoltasi a Napoli. Con una grinta da vendere e un futuro radioso davanti a sé la giovanissima Virginia Giacalone, sulle pedane di Napoli, ha vissuto una giornata da protagonista. Accompagnata nella trasferta dal Presidente Carlo Morghese, sempre presente a bordo pedana per sostenere i suoi atleti, Virginia ha confermato di essere una delle promesse più cristalline del panorama nazionale. Una diciassettenne tra le veterane, classe 2009, Virginia si è confrontata in un parterre di 17 atlete provenienti da tutta Italia. Il dato anagrafico rende il suo risultato ancora più straordinario: a soli 17 anni, ha gareggiato alla pari contro avversarie di grandissima esperienza (classi ’66, ’79, ’68), chiudendo con un prestigioso 6° posto finale. Ha mostrato tecnica e carattere.

La gara è iniziata subito con il piede giusto. Nella fase a gironi, la portacolori della Trapani Scherma ha messo a segno 3 vittorie su 5 assalti, dimostrando superiorità tecnica e freddezza. Ha superato nettamente Erika Proietto (Club Scherma Palermo) per 5-1. Ha battuto con autorità Elisabetta Bardella (Comini Padova) per 5-2. Ha dominato l’assalto contro Anastasia Tatovets (Club Sportivo Partenopeo) vincendo 5-1. Ha ceduto il passo solo a Olimpia Diluccio (Pettorelli Piacenza) per 5-3 e alla numero 1 del ranking Silvia Tombolini (Accademia Musumeci Greco) per 5-2, disputando comunque ottimi assalti.

La Giacalone ha affrontato negli Ottavi di finale nuovamente Anastasia Tatovets del Club Sportivo Partenopeo. In un assalto lungo e combattuto, la spadista trapanese ha mantenuto i nervi saldi, chiudendo il match con il punteggio di 15-12 e staccando il pass per i “top 8”. La sua corsa si è fermata solo ai Quarti di Finale contro un “mostro sacro” della categoria: Simonetta Pizzuti della Capitolina Scherma (classe 1966). Contro l’atleta romana, che avrebbe poi vinto la medaglia d’oro del torneo, Virginia ha lottato fino all’ultima stoccata, cedendo con l’onore delle armi per 15-7. Con grande orgoglio, il 6° posto finale non è solo un numero in classifica, ma la testimonianza della qualità del lavoro svolto in sala. Mentre da casa il tifo social spingeva Virginia con l’hashtag #ForzaVirginia, a Napoli la Trapani Scherma ha dimostrato che con la passione e l’inclusione si possono abbattere tutte le barriere, anche quelle dell’esperienza.



