Amministrative 2026, Piero Cavasino: “io il primo consigliere a sposare il progetto Patti”

19/02/2026 12:49:00

In vista delle elezioni amministrative 2026 a Marsala, intervistiamo i protagonisti della prossima competizione elettorale. Ecco le risposte di Piero Cavasino, consigliere comunale uscente e candidato alla rielezione.



Perché hai deciso di ricandidarti?

Credo fortemente nelle qualità e capacità umane e professionali di Andreana Patti e nel nuovo metodo che la stessa intende adottare per amministrare al meglio Marsala. Sin da subito ho convintamente condiviso con Andreana una visione chiara di efficiente amministrazione della città, lontana da logiche personalistiche ed esclusivamente orientata al raggiungimento del bene comune. Non a caso, sono stato il primo consigliere comunale in carica ad aderire al progetto di Andreana Patti, proprio perché ho riconosciuto in lei competenza amministrativa, serietà e una concreta volontà di cambiamento. Andreana è una professionista con oltre vent’anni di esperienza nella Pubblica Amministrazione, non è “un politico di professione”: le sue scelte non saranno condizionate da calcoli elettorali proiettati nel futuro, ma guidate esclusivamente dall’interesse della collettività.



Qual è il risultato concreto di cui vai più orgoglioso nel tuo mandato?

Non c’è uno specifico risultato che considero “il più importante”.

Ho sempre lavorato in maniera puntuale e sistematica sugli strumenti finanziari fondamentali per la vita dell’Ente, come il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche, proponendo modifiche sostanziali che hanno consentito di destinare maggiori risorse ai capitoli di bilancio più delicati e strategici.



Un esempio concreto è rappresentato dall’intervento sulle scuole Crimi e Pestalozzi: grazie a due emendamenti presentati insieme ad altri consiglieri, sono state reperite le risorse necessarie alla loro messa in sicurezza e riapertura, restituendo finalmente spazi adeguati e sicuri ai nostri giovani studenti, in tal modo rimediando all’inerzia dell’Amministrazione che nulla aveva previsto per la soluzione del problema.

Inoltre ho proposto ed ottenuto il raddoppiamento delle risorse per il capitolo di bilancio dedicato alle politiche giovanili, perché ho sempre creduto che investire sui giovani significa investire sul futuro della città.



Grazie a un mio emendamento è stato istituito un nuovo capitolo di bilancio in favore della Commissione Pari Opportunità e ulteriori somme sono state specificamente destinate alla Commissione stessa per garantirne l'efficace operatività. Al contempo, dopo aver acquisito le istanze delle associazioni di settore operanti sul territorio, mi sono adoperato nella predisposizione del nuovo regolamento, contribuendo a dotare la Commissione di strumenti concreti e risorse certe per svolgere pienamente le sue mansioni.



Una proposta che mi è rimasta particolarmente a cuore è stata l’iniziativa per l’annullamento del “Registro dei bambini mai nati”: è stata la prima proposta deliberativa presentata da un consigliere comunale in questa consiliatura. Correva l’anno 2021 e, a pochi mesi dal mio insediamento, ho ritenuto necessario avanzare una proposta chiara su un tema così delicato, contribuendo ad aprire un confronto serio e proficuo a tutela del principio di autodeterminazione delle donne.



Qual è la priorità assoluta per Marsala nel prossimo Consiglio comunale?

Purtroppo le priorità sono molteplici.

Marsala ha bisogno prima di tutto di tornare a garantire in maniera efficace ed efficiente i servizi essenziali a cittadini e visitatori. Gli interventi devono essere programmati in maniera puntuale e continua, senza dipendere da iniziative sporadiche o da sollecitazioni personali: i cittadini devono poter contare su un’Amministrazione che funzioni per tutti, in modo trasparente, efficace e orientato al bene collettivo. Dobbiamo superare la logica dell’intervento “su richiesta” o del favore personale: i cittadini non devono sentirsi legati al consigliere o all’assessore di turno per vedere risolto un problema sotto casa. Serve un’Amministrazione che funzioni per tutti.

Parallelamente, è fondamentale sviluppare una visione chiara della città e pianificare l’utilizzo dei fondi europei, statali e regionali in modo strategico. I finanziamenti non devono essere rincorsi a caso, ma impiegati in progetti coerenti con la visione complessiva della città, così da orientare le scelte dell’Amministrazione verso interventi concreti e duraturi, realmente utili per i cittadini.



Immagina Marsala tra cinque anni: come la vedi?

Immagino una Marsala in cui i cittadini siano orgogliosi di viverci. Una città che offre servizi efficienti e non costringe più i giovani ad andare via, bensì li invoglia a restare o a tornare.



Vedo una città che accoglie i turisti non solo con parole gentili, ma con servizi efficienti: un trasporto pubblico puntuale ed organizzato, un piano del decoro efficace, infrastrutture funzionanti, una gestione moderna e coordinata dell’accoglienza turistica.



Immagino, infine, una comunità più matura, in cui il rapporto tra cittadini e istituzioni non sia basato sulla richiesta individuale, ma sulla fiducia in un’amministrazione capace di programmare e governare con serietà e correttezza, nell’interesse di tutti.



Se vuoi raccontare anche tu le motivazioni che ti spingono a candidarti alle Amministrative 2026, contatta l’ufficio commerciale di Tp24 al 344 04 29 582 oppure scrivi a elezioni@rmc101srl.it



