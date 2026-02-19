Altra batosta per il Trapani, a Catania arriva il 4° ko di fila

19/02/2026 09:35:00

Un altro ko, un'altra sconfitta pesante, un'altra goleada. Il Trapani perde 4-0 a Catania, acuendo una crisi di risultati che sta facendo scivolare la squadra sempre più giù in classifica.

Contro gli etnei i granata hanno rimediato la quarta sconfitta consecutiva, disputando una gara nella quale praticamente non sono mai stati in partita. Troppa la differenza tra il Catania, voglioso di riprendere a vincere per continuare ad alimentare il sogno della promozione diretta in serie B, e i granata, apparsi anche rinunciatari.

E' proprio questo l'aspetto più preoccupante della gara persa a Catania, perché se ormai è appurato che la squadra trapanese è meno forte rispetto al passato dopo il mercato di gennaio, dall'altro i trapanesi stanno dimostrando di non sapere uscire dalla crisi nella quale si ritrovano.

Al Massimino, davanti a oltre 15 mila spettatori, la partita vera e propria è durata poco. Sin dalle prime battute è stato il Catania a fare la gara, trovando il gol del vantaggio al 22' quando Pirrello, nel tentativo di anticipare Forte, ha infilato la palla nella propria porta.

Sbloccata la partita, il Catania ha giocato a proprio piacimento, andando subito vicino al raddoppio con la traversa di Lunetta, e trovandolo al 36' con Pieraccini. Il Trapani, invece, si è visto solo allo scadere con una potenziale occasione di Forte.

Nella ripresa Aronica cambia subito due giocatori, con Winklemaan e Battimelli che prendono il posto di Benedetti e Stauciuc, ma la musica non cambia, perché è sempre il Catania a fare la partita e il portiere granata Galeotti che prova a limitare il passivo.

Il 3-0 di Jimenez al 73' è la naturale evoluzione di una gara nella quale il Trapani praticamente non riesce ad essere pericoloso, quindi, dopo un'altra occasione per Rolfini, il Catania cala il poker con l'ex Tiago Casasola, con un piatto precisissimo.

Finisce 4-0 per il Catania, con il Trapani che subisce la quarta sconfitta di fila, con un bottino di un solo gol fatto e 13 subiti. La squadra è a tuttli gli effetti dentro a un tunnel e per Aronica c'è tanto lavoro da fare per provare a salvare la stagione.



