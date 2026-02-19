Calcio, Accademia Trapani–Marsala 1912: niente biglietti ai marsalesi

19/02/2026 18:25:00

Niente trasferta per i tifosi del Marsala 1912. In occasione del derby contro l’Accademia Trapani, in programma domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15 allo stadio “Roberto Sorrentino” di Trapani, sarà vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Marsala.

Il provvedimento è stato disposto dal Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, dopo aver sentito il Questore e in linea con le indicazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. La gara, valida per il campionato di Eccellenza Sicilia girone A, vedrà di fronte l’A.S.D. Accademia Trapani e il S.S.D. Marsala 1912, in una sfida particolarmente sentita nel territorio.

Alla base della decisione ci sono motivi di ordine pubblico. Le autorità hanno tenuto conto degli episodi registrati nei precedenti incontri tra le due tifoserie e della forte rivalità che da anni caratterizza il confronto tra Trapani e Marsala. Una misura che punta a prevenire tensioni dentro e fuori dallo stadio “Sorrentino”, in una partita che, oltre alla classifica, mette in gioco l’orgoglio sportivo di due piazze storicamente rivali della provincia.



