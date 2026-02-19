Calcio, Accademia Trapani–Marsala 1912: niente biglietti ai marsalesi
Niente trasferta per i tifosi del Marsala 1912. In occasione del derby contro l’Accademia Trapani, in programma domenica 22 febbraio 2026 alle ore 15 allo stadio “Roberto Sorrentino” di Trapani, sarà vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Marsala.
Il provvedimento è stato disposto dal Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, dopo aver sentito il Questore e in linea con le indicazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. La gara, valida per il campionato di Eccellenza Sicilia girone A, vedrà di fronte l’A.S.D. Accademia Trapani e il S.S.D. Marsala 1912, in una sfida particolarmente sentita nel territorio.
Alla base della decisione ci sono motivi di ordine pubblico. Le autorità hanno tenuto conto degli episodi registrati nei precedenti incontri tra le due tifoserie e della forte rivalità che da anni caratterizza il confronto tra Trapani e Marsala. Una misura che punta a prevenire tensioni dentro e fuori dallo stadio “Sorrentino”, in una partita che, oltre alla classifica, mette in gioco l’orgoglio sportivo di due piazze storicamente rivali della provincia.
Che batosta per il Trapani: perde 5-0 in casa!
Male, anzi, malissimo. Il Trapani perde 5-0 in casa con il Benevento nel turno infrasettimanale del campionato di serie C e si ritrova in piena zona play-out, e peraltro a soli 4 punti dall'ultimo posto. I trapanesi sono stati letteralmente...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Altra batosta per il Trapani, a Catania arriva il 4° ko di fila
Un altro ko, un'altra sconfitta pesante, un'altra goleada. Il Trapani perde 4-0 a Catania, acuendo una crisi di risultati che sta facendo scivolare la squadra sempre più giù in classifica. Contro gli etnei i granata hanno rimediato la...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste