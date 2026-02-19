Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
19/02/2026 16:33:00

Il mondo del calcio a Mazara piange Fabio Cascio. Aveva 59 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/il-mondo-del-calcio-a-mazara-piange-fabio-cascio-aveva-59-anni-450.jpg

Mazara si ferma. E lo fa per salutare uno dei suoi volti più appassionati, uno di quelli che allo stadio non mancavano mai. È scomparso a 59 anni Biagio Cascio, figura storica del Mazara Calcio, presidente nella stagione 2008-2009, l’anno della Promozione vinta e del ritorno in Serie D.

Un pezzo di storia gialloblù che se ne va. E lascia un vuoto profondo.

 

Il presidente della stagione della svolta

 

Fu lui a guidare il club nel campionato di Promozione 2008-09, chiuso con la vittoria del torneo e l’approdo in Serie D. Una stagione che i tifosi ricordano ancora con orgoglio, tra sacrifici, entusiasmo e senso di appartenenza.

Biagio Cascio non era soltanto un dirigente. Era presenza costante, sostegno concreto, cuore pulsante di una società che per lui era famiglia.

 

Sempre vicino ai colori gialloblù

 

Negli anni successivi non ha mai fatto mancare il suo impegno. Anche in questo campionato di Promozione faceva parte della “famiglia canarina”, collaboratore attivo e sostenitore instancabile.

Per chi lo conosceva, era prima di tutto un amico: persona allegra, disponibile, capace di tendere una mano nei momenti difficili e di festeggiare con discrezione nelle vittorie.

Il suo amore per il Mazara calcio non conosceva categorie: era lo stesso, nelle sconfitte e nei trionfi.

 

Il cordoglio della società

 

In questo giorno di dolore, la società del Mazara Calcio, il presidente Totò Asaro, l’allenatore Raffaele Palazzo, il capitano Angelo Rosella, la squadra, Salvatore Fiorentino e tutto lo staff si stringono attorno alla moglie Rosa, ai figli Antonino e Piera e a tutti i familiari.

“Biagio, persona amata, stimata e ben voluta. Sempre allegro e disponibile con tutti, ti porteremo sempre nel cuore. Grazie per l’amore che hai dato e dimostrato al Mazara calcio”.

Parole semplici, ma vere. Come lui.

 

Domenica il ricordo in campo

 

In occasione della gara casalinga di domenica 22 febbraio 2026, alle ore 15, contro il Casteldaccia, la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio.

 



Calcio | 2026-02-10 20:17:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/che-batosta-per-il-trapani-perde-5-0-in-casa-250.jpg

Che batosta per il Trapani: perde 5-0 in casa!

Male, anzi, malissimo. Il Trapani perde 5-0 in casa con il Benevento nel turno infrasettimanale del campionato di serie C e si ritrova in piena zona play-out, e peraltro a soli 4 punti dall'ultimo posto. I trapanesi sono stati letteralmente...







Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...