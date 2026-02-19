Il mondo del calcio a Mazara piange Fabio Cascio. Aveva 59 anni
Mazara si ferma. E lo fa per salutare uno dei suoi volti più appassionati, uno di quelli che allo stadio non mancavano mai. È scomparso a 59 anni Biagio Cascio, figura storica del Mazara Calcio, presidente nella stagione 2008-2009, l’anno della Promozione vinta e del ritorno in Serie D.
Un pezzo di storia gialloblù che se ne va. E lascia un vuoto profondo.
Il presidente della stagione della svolta
Fu lui a guidare il club nel campionato di Promozione 2008-09, chiuso con la vittoria del torneo e l’approdo in Serie D. Una stagione che i tifosi ricordano ancora con orgoglio, tra sacrifici, entusiasmo e senso di appartenenza.
Biagio Cascio non era soltanto un dirigente. Era presenza costante, sostegno concreto, cuore pulsante di una società che per lui era famiglia.
Sempre vicino ai colori gialloblù
Negli anni successivi non ha mai fatto mancare il suo impegno. Anche in questo campionato di Promozione faceva parte della “famiglia canarina”, collaboratore attivo e sostenitore instancabile.
Per chi lo conosceva, era prima di tutto un amico: persona allegra, disponibile, capace di tendere una mano nei momenti difficili e di festeggiare con discrezione nelle vittorie.
Il suo amore per il Mazara calcio non conosceva categorie: era lo stesso, nelle sconfitte e nei trionfi.
Il cordoglio della società
In questo giorno di dolore, la società del Mazara Calcio, il presidente Totò Asaro, l’allenatore Raffaele Palazzo, il capitano Angelo Rosella, la squadra, Salvatore Fiorentino e tutto lo staff si stringono attorno alla moglie Rosa, ai figli Antonino e Piera e a tutti i familiari.
“Biagio, persona amata, stimata e ben voluta. Sempre allegro e disponibile con tutti, ti porteremo sempre nel cuore. Grazie per l’amore che hai dato e dimostrato al Mazara calcio”.
Parole semplici, ma vere. Come lui.
Domenica il ricordo in campo
In occasione della gara casalinga di domenica 22 febbraio 2026, alle ore 15, contro il Casteldaccia, la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio.
