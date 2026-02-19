Marsala: manca l'acqua in centro a causa di un guasto tecnico
Senza acqua il centro storico di Marsala: il servizio idrico è stato interrotto in gran parte della zona centrale a causa di un guasto tecnico agli impianti. I disservizi sono iniziati nelle prime ore del giorno. I rubinetti dei residenti e quelli di bar, negozi e uffici del centro storico sono a secco.
La previsione indica un possibile ripristino del servizio in tarda mattinata. Tuttavia non è escluso che i tempi possano allungarsi.
