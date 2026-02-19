Buongiorno24 del 19 Febbraio 2026

19/02/2026 09:22:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la tragedia che arriva dal mare. Sale a undici il numero dei corpi senza vita recuperati lungo le coste trapanesi negli ultimi giorni. Altri due cadaveri sono stati ritrovati tra Custonaci e il litorale, mentre proseguono gli accertamenti per capire se si tratti di un unico naufragio nel Canale di Sicilia. Un bilancio che riporta al centro il dramma delle rotte migratorie e le operazioni coordinate tra Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Procura.

Restiamo alla cronaca giudiziaria. Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, nell’ambito di un’indagine della Procura di Caltanissetta su presunte mazzette legate a fondi regionali. Contestata inizialmente la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, il gip ha riqualificato il reato nell’articolo 318. Ai domiciliari anche il presunto mediatore. L’inchiesta scuote la politica regionale e riapre il tema della gestione dei finanziamenti pubblici.

A Marsala, richiesta di condanna a tredici anni e mezzo per un 37enne accusato di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna. I fatti contestati coprono un arco temporale che va dal 2015 al 2023, tra minacce, aggressioni e vessazioni anche durante le gravidanze della donna. Il processo è in corso.

A Mazara del Vallo, momenti di apprensione nel porto canale dove un peschereccio di 33 metri è rimasto incagliato mentre si dirigeva verso il cantiere navale per lavori di manutenzione. La Capitaneria di porto ha coordinato le operazioni di assistenza e il disincaglio si è concluso senza danni. Ma l’episodio riaccende i riflettori sull’insabbiamento dei fondali e sulle criticità strutturali del porto.

In vista del Carnevale, la Guardia di Finanza di Trapani ha sequestrato oltre 13 mila articoli tra prodotti contraffatti e non sicuri: capi di abbigliamento con marchi falsi e articoli sprovvisti di marcatura CE. Una operazione che punta a tutelare i consumatori, soprattutto i più piccoli.

Ci occuperemo anche della crisi politica regionale, con tensioni nella maggioranza dopo l’arresto del deputato Mancuso e le frizioni tra i partiti del centrodestra.

Questi i temi principali di oggi. Buongiorno24 è il nostro appuntamento quotidiano per sapere e capire cosa accade nel territorio e oltre, ogni mattina in diretta su Tp24.it, sui social e su Rmc 101.



