Cronaca
19/02/2026 11:05:00

Mazara del Vallo, ruba la borsa a un’anziana mentre prega in chiesa: denunciata 34enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771495587-0-mazara-del-vallo-ruba-la-borsa-a-un-anziana-mentre-prega-in-chiesa-denunciata-34enne.jpg

Colpisce mentre la vittima è in preghiera. In silenzio, seduta accanto a lei in chiesa, le avrebbe portato via la borsa con dentro tutti gli effetti personali.

È accaduto a Mazara del Vallo, dove una donna di 34 anni del posto è stata denunciata per furto dai Carabinieri.

 

Il furto durante la preghiera

 

Secondo quanto ricostruito, l’anziana si trovava in chiesa quando si sarebbe accorta che la donna seduta al suo fianco le aveva sottratto la borsa. All’interno c’erano documenti e oggetti personali.

Immediata la richiesta di aiuto ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo.

 

Individuata grazie alla descrizione

 

Determinanti gli indizi forniti dalla vittima: fisionomia e abbigliamento della presunta autrice del furto.

I Carabinieri si sono messi subito alla ricerca della 34enne, riuscendo a rintracciarla poco dopo. La donna era ancora in possesso della borsa appena sottratta.

 

Borsa restituita all’anziana

 

Dopo la denuncia, la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

Un episodio che riporta l’attenzione su un fenomeno purtroppo ricorrente: i furti ai danni di anziani, spesso presi di mira in luoghi ritenuti sicuri. Anche in chiesa, purtroppo, la prudenza non è mai troppa.









