Cultura
19/02/2026 21:35:00

"Lilibeo e il Mare", al via a Marsala il progetto Scuola Museo 2025-2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771534388-0-lilibeo-e-il-mare-al-via-a-marsala-il-progetto-scuola-museo-2025-2026.jpg

Parte dal Museo Lilibeo di Marsala il nuovo progetto “Scuola Museo” per l’anno scolastico 2025-2026. Giovedì 26 febbraio, alle ore 11, nella Sala Conferenze “M. L. Famà” del Museo Lilibeo, si terrà l’incontro introduttivo di “Lilibeo e il Mare. Dalla ricerca alla didattica, ‘attraversando’ la città antica”, promosso dal Parco Archeologico di Lilibeo Marsala.

Il progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado di Marsala e del territorio e si articola in due percorsi: un corso di formazione per docenti e un laboratorio didattico per studenti dedicato alla digitalizzazione del patrimonio culturale attraverso app e giochi.

 

Dalla ricerca alla didattica

Il tema scelto quest’anno prende spunto dal volume “Lilibeo e il Mare”, dedicato al museo archeologico marsalese e curato da Enrico Caruso e Maria Grazia Griffo. L’obiettivo è quello di divulgare la conoscenza della città antica, fornendo agli insegnanti strumenti concreti per costruire percorsi didattici legati alla storia di Lilibeo e al suo rapporto con il mare.

Il corso sarà introdotto dalla direttrice del Parco, Anna Occhipinti, e dalla referente per l’Educazione Permanente, Eleonora Romano. Le lezioni saranno affidate ad alcuni degli autori del volume, che approfondiranno i contenuti scientifici con un taglio orientato alla didattica.

 

Sei incontri fino a maggio

Il corso, aperto al pubblico, prevede sei incontri di due ore ciascuno, dalla fine di febbraio alla prima settimana di maggio 2026, per un totale di 12 ore di crediti formativi.

Due le macroaree tematiche: “La città di Lilibeo” e “Lilibeo e il Mare”. Si parlerà di storia e topografia dell’antica città, delle necropoli punica ed ellenistico-romana, della Lilibeo in età romana, dei porti, della nave punica, delle anfore e dei relitti di Marausa I e del lido Signorino, fino ad arrivare alla digitalizzazione dei beni culturali.

Tra i relatori, oltre ai curatori del volume, anche Rosa Giglio, Alessandra Mandruzzato, Lorenzo Fazio, Cinzia Portale, Francesca Pisciotta, Maria Enza Barbera e l’archeologo Fabrizio Ducati.

 

Il laboratorio per gli studenti

Sarà proprio Fabrizio Ducati a curare l’ultimo incontro, dedicato alla digitalizzazione dei beni culturali con un esempio concreto dal Museo Lilibeo. A seguire, il 15 maggio, si terrà il laboratorio didattico “Collega le carte, collega le storie”, coordinato insieme a Eleonora Romano.

Gli studenti, dalle 9 alle 13, saranno coinvolti in attività pratiche e giochi per scoprire come la tecnologia possa raccontare e valorizzare il patrimonio archeologico di Marsala.

Un percorso che punta a rafforzare il legame tra scuola e museo, mettendo al centro Lilibeo e il suo mare, elementi identitari della storia marsalese e dell’intera provincia di Trapani.

 



