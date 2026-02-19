Sezioni
Cronaca

» Incidenti
19/02/2026 08:12:00

Auto tamponata mentre è ferma ad un posto di blocco: muore un ventenne, grave il suo amico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/auto-tamponata-mentre-e-ferma-ad-un-posto-di-blocco-muore-un-ventenne-grave-il-suo-amico-450.jpg

Tragedia nella notte lungo la statale 113, all’altezza di Buonfornello. Un ragazzo di 20 anni, Ignazio Cortese, originario di Trabia, ha perso la vita dopo essere stato tamponato mentre era fermo per un controllo stradale. Ferito gravemente l’amico che viaggiava con lui.

 

L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 nel territorio di Campofelice di Roccella. I due giovani stavano rientrando dopo aver trascorso la serata a Collesano per i festeggiamenti di Carnevale.

 

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata da Cortese stava percorrendo la statale in direzione Palermo quando una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt per un controllo di routine. L’auto si è fermata in corsia d’emergenza e il giovane aveva appena consegnato i documenti.

In quel momento una Mercedes, sopraggiunta a forte velocità, ha tamponato violentemente la Panda. Alla guida dell’altra vettura un carabiniere di 24 anni, libero dal servizio e che ha riportato un colpo di frusta.  L’impatto è stato devastante.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per Ignazio Cortese non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. L’amico, anche lui ventenne e di Trabia, è stato stabilizzato e trasportato al Civico di Palermo, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. Il conducente della Mercedes avrebbe riportato soltanto lievi ferite.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polstrada di Buonfornello. La Procura di Termini Imerese ha aperto un’indagine per chiarire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. 

 

Ignazio era uno sportivo , praticava fitness e sognava di diventare carabiniere: aveva già partecipato ad un concorso per entrare nell'Arma.

 

Il cordoglio del sindaco di Trabia Francesco Bondì

 

L’Amministrazione Comunale di Trabia esprime profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa del giovane concittadino Ignazio, di soli 20 anni, vittima di un drammatico incidente mentre si trovava fermo a un posto di controllo.

A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla famiglia di Ignazio, ai suoi amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendo questo momento di immenso dolore. La nostra comunità si raccoglie in silenzio e nel ricordo.

 

 

 

 



