Giuseppe Licata, il ricordo della famiglia a dieci anni dalla scomparsa

19/02/2026 08:00:00

Nel decimo anniversario della scomparsa di Giuseppe Licata, la famiglia lo ricorda con un affetto che il tempo non ha scalfito.



«A dieci anni dalla tua assenza, il tuo esempio continua a guidarci e il tuo affetto a sostenerci ogni giorno. Con gratitudine, nostalgia e un amore che non si è mai spento. La tua famiglia.»

