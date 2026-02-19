Giuseppe Licata, il ricordo della famiglia a dieci anni dalla scomparsa
Nel decimo anniversario della scomparsa di Giuseppe Licata, la famiglia lo ricorda con un affetto che il tempo non ha scalfito.
«A dieci anni dalla tua assenza, il tuo esempio continua a guidarci e il tuo affetto a sostenerci ogni giorno. Con gratitudine, nostalgia e un amore che non si è mai spento. La tua famiglia.»
Marsala, addio a Giuseppa Bertolino
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppa Bertolino, di 82 anni.Con parole cariche d’amore, la sua famiglia la ricorda così:“Grazie per l’immenso amore che ci hai donato. Con tutto il nostro...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...