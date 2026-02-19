Sezioni
Marsala in lutto, addio a Giuseppe Di Girolamo: il volto gentile del Pronto Soccorso

Marsala perde uno dei suoi volti più familiari.
Non un personaggio da prima pagina, ma uno di quelli che ogni giorno tengono in piedi la città, spesso nel silenzio.
Si è spento Giuseppe Di Girolamo, infermiere professionale del Pronto Soccorso dell’ospedale di Marsala.
Ha affrontato la malattia con dignità e coraggio, senza mai smettere di essere quello che è stato per tutta la vita: un uomo al servizio degli altri.

Fino a pochi mesi fa era ancora in corsia. Con la sua divisa, con il suo passo misurato, con quella dedizione che non conosceva stanchezza.

 

Una professione vissuta come missione

 

Per Giuseppe il lavoro non era solo un turno da coprire. Era una scelta quotidiana.
Nel Pronto Soccorso – dove l’umanità incontra il dolore, la paura, l’urgenza – è stato per anni un punto di riferimento per colleghi e pazienti.

Serio, affidabile, sempre pronto.
La sua professionalità era fatta di competenza, ma soprattutto di presenza. Sapeva esserci, anche nei momenti più difficili.

Chi lo ha visto lavorare racconta di uno sguardo attento, di una parola rassicurante, di quella capacità rara di unire rigore e umanità.

 

Il sorriso nei momenti più duri

 

Affettuoso, profondamente legato alla famiglia, Giuseppe era una presenza discreta ma solida.
Aveva il sorriso pronto, la battuta giusta per sciogliere la tensione di un turno pesante, la delicatezza necessaria quando il dolore bussava alla porta.

I colleghi lo ricordano con commozione.
Con lui se ne va un professionista stimato, ma soprattutto un amico sincero, uno di quelli che condividono fatica e responsabilità senza mai tirarsi indietro.

 

L’abbraccio alla famiglia

 

Giuseppe lascia la moglie Sabrina, le figlie Chiara e Martina, il genero Michele e la piccola Aurora, la nipotina tanto amata.

A loro va l’abbraccio della comunità marsalese e di quanti, in questi anni, hanno incrociato il suo cammino in corsia o nella vita quotidiana.

Il suo esempio – fatto di dedizione, coraggio e rispetto per la vita – continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha conosciuto.