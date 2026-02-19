Sezioni
Trapani, il più grande skate park del Sud prende forma

I lavori sono in corso. Nell’area dell’ex Campo Aula sta nascendo quello che il Comune di Trapani definisce “il più grande skate park del Meridione d’Italia”. Un investimento da 856 mila euro di fondi PNRR per trasformare un impianto abbandonato in una struttura dedicata allo skateboard, disciplina olimpica dal 2020.

 

Il cantiere è partito e questa è la notizia. Dopo anni di attese, gli skater trapanesi vedono finalmente qualcosa di concreto. Perché a Trapani lo skate park non è un tema nuovo. Davanti alla sede dell’ATM era stata realizzata una piccola struttura in legno, poi distrutta da un incendio. Da allora, per molti ragazzi, solo piazze e marciapiedi.

 

Adesso il Comune cambia passo. L’area dell’ex campo da calcio, non più omologabile secondo gli standard attuali, viene riconvertita. “Diversificare gli sport in città è importante per dare spazio ad ogni singolo cittadino di esprimere i propri hobby e la propria passione sportiva” afferma il sindaco Giacomo Tranchida,spiegando che l’idea nasce anche su suggerimento del presidente mondiale degli sport rotellistici Sabatino Aracu.

 

Lo skate park sarà uno degli impianti più importanti del Mezzogiorno – aggiunge l’assessore allo Sport Andrea Gencosiamo già in contatto con la Federazione per ospitare eventi e manifestazioni di alto livello”. Il progetto sorgerà accanto al pattinodromo, dove nel 2025 si sono disputati i campionati italiani. L’obiettivo è creare un polo dedicato agli sport su rotelle.

 



Trapani, il più grande skate park del Sud prende forma

I lavori sono in corso. Nell'area dell'ex Campo Aula sta nascendo quello che il Comune di Trapani definisce "il più grande skate park del Meridione d'Italia". Un investimento da 856 mila euro di fondi PNRR per







