Cronaca
20/02/2026 09:03:00

Buongiorno24 del 20 Febbraio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/buongiorno24-del-20-febbraio-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

 

La notizia politica che apre la giornata arriva da Marsala. Il centrodestra ha trovato il suo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative: sarà Giulia Adamo. Dopo settimane di trattative, Forza Italia e Lega – con il coinvolgimento dei riferimenti regionali Toni Scilla e Mimmo Turano – hanno chiuso l’accordo con l’ex sindaca. Con lei si schierano Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Resta fuori dall’intesa l’Udc, che ha già scelto di sostenere l’uscente Massimo Grillo. La corsa a Palazzo 7 Aprile si profila dunque a quattro: Andreana Patti, Leonardo Curatolo, Massimo Grillo e Giulia Adamo. Ora si apre la partita delle liste e dei consiglieri comunali: chi andrà con chi e quali equilibri si definiranno nel nuovo Consiglio.

 

Ampio spazio poi alla cronaca. La Cassazione ha confermato quasi integralmente le condanne nel processo abbreviato dell’operazione antimafia “Hesperia”, che colpì le famiglie mafiose di Marsala, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Annullamento con rinvio solo per due imputati e per singoli capi d’imputazione: per il resto regge l’impianto accusatorio della Dda.

 

Sempre sul fronte giudiziario, il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato la misura cautelare nei confronti dell’operaio stagionale della forestale indagato per il vasto incendio che nell’agosto 2025 minacciò il Bosco Scorace a Buseto Palizzolo. Le motivazioni saranno depositate entro 45 giorni.

 

Dalla cronaca locale, ancora sicurezza e controlli sul territorio, mentre sul fronte della sanità l’Asp di Trapani ha stabilizzato 179 lavoratori tra medici, infermieri e personale sanitario, un passaggio importante per il rafforzamento degli organici.

 

E oggi è venerdì 20 febbraio. Come ogni venerdì, chiuderemo la puntata con la foto della settimana commentata insieme a Vittorio Alfieri: uno sguardo diverso sui fatti, per leggere l’attualità attraverso un’immagine.

 

Buongiorno24 è il nostro spazio quotidiano di informazione: quindici minuti ogni mattina per sapere e capire cosa accade a Marsala e in provincia di Trapani. In diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.

 









