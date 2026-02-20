Sezioni
Cronaca
20/02/2026 11:49:00

Marsala: ancora auto danneggiate nel parcheggio dell'ospedale "Paolo Borsellino"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/1771584713-0-marsala-ancora-auto-danneggiate-nel-parcheggio-dell-ospedale-paolo-borsellino.jpg

 Ancora auto danneggiate da vandali nel parcheggio interno dell’ospedale di Marsala, con un cancello rotto da tempo, mai sistemato e che rimane, dunque, aperto. Lunedì scorso due vetture di altrettanti impiegati del presidio “Ospedale Paolo Borsellino” sono state trovate con le gomme bucate, nel parcheggio. Un episodio che riaccende l’allarme tra il personale sanitario e amministrativo.
 

Non si tratta di un caso isolato. Da diversi mesi, sanitari e impiegati subiscono danni alle loro auto.
Tra il personale cresce la preoccupazione. «Abbiamo paura – raccontano alcuni dipendenti – perché lasciamo l’auto per l’intero turno e non sappiamo cosa possiamo trovare al ritorno». 
 

A complicare il quadro c’è anche la questione dei parcheggi. Il personale chiede da tempo di poter utlizzare quello di circa 40 posti auto, chiuso da una sbarra, al momento però non hanno la possibilità di accedervi.
 

Della situazione è stata informata anche la direzione generale dell’ASP di Trapani. I dipendenti chiedono maggiori controlli e soluzioni concrete per garantire sicurezza a chi ogni giorno assicura il funzionamento dell’ospedale marsalese.









