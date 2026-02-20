Sezioni
Cronaca
20/02/2026 10:05:00

Paceco, controlli nei locali: lavoro nero e carenze gravi nella sicurezza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/1771578393-0-paceco-controlli-nei-locali-lavoro-nero-e-carenze-gravi-nella-sicurezza.jpg

Controlli a tappeto nei locali pubblici di Paceco. E il bilancio non è leggero.

I Carabinieri hanno ispezionato un’attività di intrattenimento e spettacolo riscontrando irregolarità su sicurezza, formazione dei lavoratori e prevenzione incendi. Per i legali rappresentanti della società è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria, con proposta di sospensione dell’attività e sanzioni per oltre 12 mila euro.

 

Controlli interforze su direttiva del Ministero

 

L’operazione rientra nelle attività disposte dal Ministero dell’Interno e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In campo i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, con i colleghi della Stazione di Paceco e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, insieme alla Polizia locale, ai Vigili del Fuoco e al personale dell’Asp di Trapani.

Un controllo preventivo, spiegano dall’Arma, per garantire sicurezza a lavoratori e clienti, soprattutto nei locali destinati a intrattenimento e pubblico spettacolo.

 

Le irregolarità riscontrate

 

Dall’ispezione sono emerse diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro:

  • omessa informazione sui rischi connessi all’attività aziendale;
  • mancata formazione e addestramento per le mansioni specifiche;
  • presenza di un lavoratore in nero su due dipendenti presenti.

Un quadro che ha portato alla segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale.

 

Le criticità sulla sicurezza antincendio

 

Non solo lavoro nero e carenze formative.

Dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco sono emerse ulteriori problematiche: mancato aggiornamento del piano di emergenza, numero insufficiente di addetti antincendio, criticità nella cabina elettrica e carenze in materia di uscite di sicurezza.

In un locale destinato a spettacoli e intrattenimento, aspetti tutt’altro che secondari.

 

I controlli continueranno

 

I controlli congiunti e interforze proseguiranno anche nei prossimi mesi. L’obiettivo dichiarato è chiaro: tutelare la pubblica incolumità e garantire il rispetto delle norme, sia per chi lavora sia per chi frequenta i locali.

Perché il divertimento, soprattutto quando è collettivo, deve sempre viaggiare insieme alla sicurezza.









