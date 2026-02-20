Paceco, controlli nei locali: lavoro nero e carenze gravi nella sicurezza

Controlli a tappeto nei locali pubblici di Paceco. E il bilancio non è leggero.
I Carabinieri hanno ispezionato un’attività di intrattenimento e spettacolo riscontrando irregolarità su sicurezza, formazione dei lavoratori e prevenzione incendi. Per i legali rappresentanti della società è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria, con proposta di sospensione dell’attività e sanzioni per oltre 12 mila euro.
Controlli interforze su direttiva del Ministero
L’operazione rientra nelle attività disposte dal Ministero dell’Interno e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
In campo i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, con i colleghi della Stazione di Paceco e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, insieme alla Polizia locale, ai Vigili del Fuoco e al personale dell’Asp di Trapani.
Un controllo preventivo, spiegano dall’Arma, per garantire sicurezza a lavoratori e clienti, soprattutto nei locali destinati a intrattenimento e pubblico spettacolo.
Le irregolarità riscontrate
Dall’ispezione sono emerse diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro:
- omessa informazione sui rischi connessi all’attività aziendale;
- mancata formazione e addestramento per le mansioni specifiche;
- presenza di un lavoratore in nero su due dipendenti presenti.
Un quadro che ha portato alla segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Le criticità sulla sicurezza antincendio
Non solo lavoro nero e carenze formative.
Dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco sono emerse ulteriori problematiche: mancato aggiornamento del piano di emergenza, numero insufficiente di addetti antincendio, criticità nella cabina elettrica e carenze in materia di uscite di sicurezza.
In un locale destinato a spettacoli e intrattenimento, aspetti tutt’altro che secondari.
I controlli continueranno
I controlli congiunti e interforze proseguiranno anche nei prossimi mesi. L’obiettivo dichiarato è chiaro: tutelare la pubblica incolumità e garantire il rispetto delle norme, sia per chi lavora sia per chi frequenta i locali.
Perché il divertimento, soprattutto quando è collettivo, deve sempre viaggiare insieme alla sicurezza.