Cultura
20/02/2026 18:19:00

Alcamo, al via il laboratorio di lettura ad alta voce alla biblioteca Bagolino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/alcamo-al-via-il-laboratorio-di-lettura-ad-alta-voce-alla-biblioteca-bagolino-450.jpg

Prende il via sabato 21 febbraio alle ore 10.30, il laboratorio di lettura ad alta voce presso la biblioteca civica Sebastiano Bagolino, ospitata al Collegio dei Gesuiti di Alcamo. L’iniziativa è rivolta ai più piccoli e si propone di trasformare la lettura in un momento condiviso, capace di coinvolgere bambini e adulti attraverso il racconto recitato dagli operatori. Le letture si terranno ogni sabato e accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra mondi fantastici, creature immaginarie e storie che prenderanno vita grazie alla narrazione ad alta voce. L’obiettivo è stimolare la fantasia, favorire l’espressione delle emozioni e creare occasioni di confronto e socialità. La biblioteca Bagolino amplia così la propria offerta culturale nel fine settimana, rafforzando il suo ruolo di spazio aperto alla comunità. Oltre al laboratorio, i visitatori potranno accedere liberamente a oltre 50 giochi di società, prendere in prestito i libri in esposizione, ritirare i testi prenotati tramite il portale Bibliotp e utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla biblioteca inclusiva dedicata alle persone con disabilità.









https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

