Alcamo, al via il laboratorio di lettura ad alta voce alla biblioteca Bagolino

20/02/2026 18:19:00

Prende il via sabato 21 febbraio alle ore 10.30, il laboratorio di lettura ad alta voce presso la biblioteca civica Sebastiano Bagolino, ospitata al Collegio dei Gesuiti di Alcamo. L’iniziativa è rivolta ai più piccoli e si propone di trasformare la lettura in un momento condiviso, capace di coinvolgere bambini e adulti attraverso il racconto recitato dagli operatori. Le letture si terranno ogni sabato e accompagneranno i partecipanti in un viaggio tra mondi fantastici, creature immaginarie e storie che prenderanno vita grazie alla narrazione ad alta voce. L’obiettivo è stimolare la fantasia, favorire l’espressione delle emozioni e creare occasioni di confronto e socialità. La biblioteca Bagolino amplia così la propria offerta culturale nel fine settimana, rafforzando il suo ruolo di spazio aperto alla comunità. Oltre al laboratorio, i visitatori potranno accedere liberamente a oltre 50 giochi di società, prendere in prestito i libri in esposizione, ritirare i testi prenotati tramite il portale Bibliotp e utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla biblioteca inclusiva dedicata alle persone con disabilità.



