Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
20/02/2026 19:57:00

Mazara piange Piero Di Giorgi, intellettuale inquieto e maestro di generazioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/1771613942-0-mazara-piange-piero-di-giorgi-intellettuale-inquieto-e-maestro-di-generazioni.jpg

Mazara perde una delle sue voci più autorevoli.
È scomparso improvvisamente nelle scorse ore il professor Piero Di Giorgi, psicologo, avvocato, docente universitario, pubblicista e saggista. Una figura poliedrica, capace di tenere insieme studio e impegno civile, università e piazza, riflessione teorica e passione politica.

La notizia ha suscitato profonda commozione in città, dove Di Giorgi è stato per decenni un punto di riferimento culturale e umano.

 

Docente e studioso tra Roma e Palermo

 

Di Giorgi è stato docente di Psicologia dello sviluppo presso l’Università di Roma “La Sapienza”, per poi insegnare Storia della psicologia e Psicopedagogia differenziale all’Università di Palermo.

Accademico rigoroso ma mai distante, ha sempre mantenuto uno sguardo attento al mondo giovanile, alla scuola, alla famiglia, ai processi educativi e alle trasformazioni sociali. Per molti studenti non è stato soltanto un professore, ma un maestro capace di ascolto e di confronto.

 

Pubblicista, direttore, animatore culturale

 

Ha scritto per anni su “Il Manifesto” e su “Repubblica-Palermo”. È stato direttore di “Dialoghi Mediterranei”, il periodico bimestrale dell’Istituto Euroarabo, contribuendo a farne uno spazio di riflessione aperto sui temi del dialogo interculturale, della democrazia e della partecipazione.

Mazara lo ricorda come instancabile animatore culturale, sempre presente nei dibattiti pubblici, nelle iniziative civiche, negli incontri con studenti e associazioni.

 

L’impegno politico e la candidatura a sindaco

 

Vicino da sempre alla sinistra, Piero Di Giorgi ha vissuto la politica come responsabilità civile. Alla fine degli anni ’90 fu candidato sindaco della Città di Mazara del Vallo, portando avanti un’idea di partecipazione e di democrazia dal basso che ha attraversato anche i suoi scritti.

Per lui la politica non era mestiere ma impegno etico, coerente con il suo percorso intellettuale.

 

Le opere: educazione, famiglia, democrazia

 

Tra le sue numerose pubblicazioni si ricordano:

  • Il Bambino e le sue istituzioni: la famiglia e la scuola (Coines, 1975)
  • Adolescenza e famiglia (Edizioni Kappa, 1979)
  • La crisi del ruolo dei genitori (Edizioni Kappa, 1996)
  • L’educazione affettiva a scuola (Edizioni Kappa, 1997)
  • Persona, globalizzazione e democrazia partecipativa (Franco Angeli, 2004)
  • Il ’68 dei cristiani. Il Vaticano II e le due chiese (Luiss University Press, 2008)
  • Dalle oligarchie alla democrazia partecipativa (Sellerio, 2009)
  • Siamo tutti politici (Albatros, 2018)
  • Personaggi straordinari del XX secolo conosciuti da vicino (Libridine, 2024)

Un percorso editoriale che racconta una coerenza rara: l’attenzione alla persona, alla famiglia, alla scuola, fino alla riflessione sulla democrazia partecipativa e sul ruolo dei cittadini.

 

Il ricordo della città

 

Stimato professionista, apprezzato per le sue qualità umane, per la disponibilità e la vicinanza ai giovani, Piero Di Giorgi lascia un vuoto profondo nella comunità mazarese.

La redazione di Tp24 esprime sincero cordoglio e si stringe attorno alla famiglia, alla moglie Anna e ai figli Massimiliano, Maurilio e Danilo, in questo momento di grande dolore.

Mazara oggi perde un intellettuale, ma soprattutto un uomo che ha scelto di non restare mai in silenzio davanti ai cambiamenti del suo tempo.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo