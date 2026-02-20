Carnevale 2026, domani e domenica sfilata dei carri a Vita e Salemi

20/02/2026 18:34:00

Dopo lo stop imposto dal maltempo, torna la Sfilata dei Carri Allegorici del Carnevale 2026 tra Vita e Salemi. L’evento, inizialmente previsto lo scorso fine settimana, è stato rinviato per motivi di sicurezza e si svolgerà sabato 21 e domenica 22 febbraio.

Il programma è stato rimodulato su due giornate.

Sabato 21 febbraio la sfilata si terrà nel Comune di Vita, dalle ore 16 alle 23 circa. Domenica 22 febbraio sarà la volta di Salemi, sempre dalle 16 fino alle 23 circa.

La decisione di rinviare la manifestazione è arrivata a causa delle condizioni meteo avverse che non avrebbero garantito lo svolgimento in sicurezza, sia per i partecipanti che per il pubblico. Una scelta prudenziale che ha trovato la comprensione di cittadini e visitatori.

Gli organizzatori invitano il pubblico a prestare attenzione alle disposizioni sulla viabilità e alle aree di parcheggio che saranno predisposte nei due centri interessati.

Il Carnevale tra Vita e Salemi rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’area belicina, capace di richiamare ogni anno centinaia di persone anche dai comuni vicini, da Marsala a Mazara, con carri allegorici, musica e momenti di spettacolo che animano le strade del centro. A promuovere l’iniziativa sono le associazioni H700 e Liberty24, che rilanciano l’invito a partecipare alle due giornate di festa all’insegna dei colori e della tradizione.



