Istituzioni

» Dai Comuni
20/02/2026 14:30:00

Alcamo, via libera al progetto di potenziamento dell’area industriale di Contrada Sasi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/alcamo-via-libera-al-progetto-di-potenziamento-dell-area-industriale-di-contrada-sasi-450.jpg

La giunta comunale di Alcamo ha approvato il progetto esecutivo per il “Potenziamento ed efficientamento delle urbanizzazioni primarie e interventi ecosostenibili” nell’area artigianale e industriale di Contrada Sasi. L’intervento punta a rafforzare il polo produttivo storico della città e a creare nuove opportunità per le imprese locali.

L’area di Contrada Sasi è nata alla fine degli anni ’90 con l’obiettivo di dotare Alcamo e il comprensorio di infrastrutture moderne per lo sviluppo economico. Il nuovo progetto, candidato al finanziamento regionale nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020, prevede la realizzazione delle bretelle viarie B6 e B7, già incluse nel progetto originario del 1999 ma mai realizzate.

 

Il sindaco Domenico Surdi e il vice Alberto Donato hanno sottolineato come il progetto risponda alle esigenze del mondo artigianale e qualifiche gli spazi pubblici, ponendo le basi per uno sviluppo ordinato, sicuro e sostenibile. “Oltre a servire le attività esistenti, permetterà l’ingresso di nuove iniziative imprenditoriali, rafforzando la filiera produttiva locale e confermando l’artigianato come fiore all’occhiello del nostro territorio”, hanno dichiarato.

 

Contrada Sasi ospita oggi imprese nei settori del legno e arredamento, carpenteria metallica, agroalimentare, logistica e servizi, molte delle quali nate grazie al Patto Territoriale. Il progetto sbloccherà quattro nuovi lotti produttivi, per circa 8.000 mq complessivi, favorendo l’insediamento di 4-6 nuove imprese.

 

Prevista anche la realizzazione di un’area verde “rain garden” per la gestione sostenibile delle acque meteoriche e la mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Canalotto, oltre al ripristino della funzionalità idraulica della strada principale, con la risoluzione dei problemi di allagamento nella parte a valle. L’assessore allo sviluppo economico, Valeria Pipitone, ha ringraziato la CNA per il supporto all’attività progettuale.



