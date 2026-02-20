Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
20/02/2026 13:00:00

Marsala, Grillo sta facendo mettere un maxi calice all'ingresso della città

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/marsala-grillo-sta-facendo-mettere-un-maxi-calice-all-ingresso-della-citta-450.jpg

Un enorme calice di vino al centro della rotonda tra via Trapani e via Dante Alighieri. È questa l’ultima idea per “qualificare” uno degli ingressi principali della città. L’installazione, spiegano dal Comune, rappresenterà “Marsala Città del Vino” e rientra nel piano di sistemazione delle rotatorie cittadine, in questo caso grazie al contributo di un soggetto privato. Ma il rischio è di avere qualcosa un po' kitsch.

 

L’intervento si inserisce nel quadro più ampio annunciato dall’Amministrazione sui lavori lungo la SP 21, nel tratto tra la stazione ferroviaria Mozia-Birgi e la rotonda che conduce all’aeroporto “Vincenzo Florio”. Qui sono in fase di completamento i lavori per il nuovo impianto di pubblica illuminazione. I lavori, per un importo di circa 250 mila euro finanziati dal Libero Consorzio Comunale, prevedono nuova palificazione, interramento dei cavi e lampade a LED. Il Comune è stazione appaltante sulla base di un accordo di collaborazione, ma le risorse arrivano dall’ente provinciale.

 

Il sindaco Massimo Grillo parla di intervento strategico per restituire decoro e sicurezza a un’arteria che rappresenta la principale porta d’ingresso alla città per chi arriva dall’aeroporto. Va ricordato però che dell’illuminazione della strada di accesso allo scalo di Birgi si parla da anni, tra annunci, ritardi e richieste di intervento rimaste a lungo inevase.

 

Ora, mentre si completano i lavori sull’illuminazione – finanziati dal Libero Consorzio – l’attenzione si sposta anche sull’immagine.

 La riqualificazione della SP 21, infatti, si affianca ad altri interventi già realizzati o tuttora in corso nei principali ingressi cittadini, grazie anche alla  collaborazione con soggetti privati. È il caso della rotatoria sulla SP 21, in prossimità dell'Aeroporto, sistemata in maniera eccellente dall'Azienda Sarco; dell’accesso di via Trapani dove, grazie ad “Antonio Hair”, si sta procedendo alla sistemazione di un calice in rappresentanza di “Marsala Città del Vino”; dell’ingresso dalla SP 84, con il Waterfront e le rotatorie affidate alla cura di imprese private. “Un’azione coordinata che testimonia una precisa scelta di questa Amministrazione, conclude il sindaco Grillo, volta ad intervenire sui principali punti di accesso a Marsala, per offrire a cittadini e visitatori un’immagine più moderna, curata e accogliente della nostra città, in linea con le sue potenzialità turistiche e culturali”. 

 



Dai Comuni | 2026-02-19 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/cosa-c-e-nel-nuovo-regolamento-sulla-movida-a-marsala-250.jpg

Cosa c’è nel nuovo regolamento sulla movida a Marsala

Marsala prova a mettere un argine alla movida violenta dopo mesi segnati da risse, aggressioni e tensioni nel centro storico. E' stato un anno difficile sul fronte della sicurezza urbana: episodi gravi, dal machete in pieno centro alle risse...







Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo