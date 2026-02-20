Marsala, Grillo sta facendo mettere un maxi calice all'ingresso della città

20/02/2026 13:00:00

Un enorme calice di vino al centro della rotonda tra via Trapani e via Dante Alighieri. È questa l’ultima idea per “qualificare” uno degli ingressi principali della città. L’installazione, spiegano dal Comune, rappresenterà “Marsala Città del Vino” e rientra nel piano di sistemazione delle rotatorie cittadine, in questo caso grazie al contributo di un soggetto privato. Ma il rischio è di avere qualcosa un po' kitsch.

L’intervento si inserisce nel quadro più ampio annunciato dall’Amministrazione sui lavori lungo la SP 21, nel tratto tra la stazione ferroviaria Mozia-Birgi e la rotonda che conduce all’aeroporto “Vincenzo Florio”. Qui sono in fase di completamento i lavori per il nuovo impianto di pubblica illuminazione. I lavori, per un importo di circa 250 mila euro finanziati dal Libero Consorzio Comunale, prevedono nuova palificazione, interramento dei cavi e lampade a LED. Il Comune è stazione appaltante sulla base di un accordo di collaborazione, ma le risorse arrivano dall’ente provinciale.

Il sindaco Massimo Grillo parla di intervento strategico per restituire decoro e sicurezza a un’arteria che rappresenta la principale porta d’ingresso alla città per chi arriva dall’aeroporto. Va ricordato però che dell’illuminazione della strada di accesso allo scalo di Birgi si parla da anni, tra annunci, ritardi e richieste di intervento rimaste a lungo inevase.

Ora, mentre si completano i lavori sull’illuminazione – finanziati dal Libero Consorzio – l’attenzione si sposta anche sull’immagine.

La riqualificazione della SP 21, infatti, si affianca ad altri interventi già realizzati o tuttora in corso nei principali ingressi cittadini, grazie anche alla collaborazione con soggetti privati. È il caso della rotatoria sulla SP 21, in prossimità dell'Aeroporto, sistemata in maniera eccellente dall'Azienda Sarco; dell’accesso di via Trapani dove, grazie ad “Antonio Hair”, si sta procedendo alla sistemazione di un calice in rappresentanza di “Marsala Città del Vino”; dell’ingresso dalla SP 84, con il Waterfront e le rotatorie affidate alla cura di imprese private. “Un’azione coordinata che testimonia una precisa scelta di questa Amministrazione, conclude il sindaco Grillo, volta ad intervenire sui principali punti di accesso a Marsala, per offrire a cittadini e visitatori un’immagine più moderna, curata e accogliente della nostra città, in linea con le sue potenzialità turistiche e culturali”.



