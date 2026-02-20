Alcamo, “Laboratori in fiera”: scuola e imprese a confronto all’ITET Caruso

20/02/2026 12:15:00

Due giorni per mettere in rete scuola, formazione e mondo produttivo. Il 26 e 27 febbraio il campus dell’ITET Girolamo Caruso di Alcamo ospita “Laboratori in fiera”, appuntamento dedicato all’innovazione didattica e al dialogo tra studenti e imprese del territorio.

L’iniziativa, in programma nella città alcamese, punta a trasformare il sapere in competenze concrete, spendibili subito nel mercato del lavoro. Un tema centrale per l’intera provincia di Trapani, dove il raccordo tra scuola e aziende resta uno dei nodi chiave per contrastare la fuga dei giovani e rafforzare il tessuto produttivo locale.

L’evento è promosso con il patrocinio dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale e vede il coinvolgimento della Fondazione ITS Academy Emporium del Golfo, del GAL Golfo di Castellammare e di CNA Sicilia. Una rete che mette insieme istruzione tecnica superiore, sviluppo locale e rappresentanza delle imprese.

L’apertura è prevista con la partecipazione di autorità istituzionali e rappresentanti del mondo educativo e produttivo. Seguiranno talk tematici, tavole rotonde e momenti di confronto diretto tra docenti, studenti, esperti e imprenditori.

Cuore della manifestazione sarà l’area espositiva. Nei laboratori verranno presentate tecnologie e strumentazioni per la formazione tecnica, con dimostrazioni pratiche e focus su intelligenza artificiale, robotica, agricoltura 4.0 e industria 4.0. Temi che riguardano da vicino anche il territorio trapanese, dove agricoltura, manifattura e artigianato stanno attraversando una fase di trasformazione digitale.

Spazio anche ai nuovi modelli didattici orientati all’inclusione e all’orientamento, in un momento in cui l’istruzione tecnica e professionale è al centro del dibattito nazionale.

La due giorni si chiuderà con un focus organizzato da CNA Trapani sul “Modello 231 e Bando Isi Inail”, dedicato ai temi della sicurezza, della legalità e delle opportunità di finanziamento per le imprese. “Con ‘Laboratori in fiera’ – spiegano gli organizzatori – vogliamo investire sulla formazione di qualità per creare tecnici e professionisti capaci di generare sviluppo per il territorio”. Un messaggio che, ad Alcamo e in tutta la provincia di Trapani, suona come una sfida concreta per il futuro dei giovani.



