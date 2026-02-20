Marsala al voto, il centrodestra verso Giulia Adamo

20/02/2026 06:00:00

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei Ministri sulle date delle prossime amministrative: si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 7 e l’8 giugno. Diversa, però, la situazione in Sicilia. In quanto Regione a statuto speciale, l’isola segue un percorso autonomo: sarà il governo regionale a stabilire tempi e modalità del voto.

Si trova a Parigi Giulia Adamo, possibile candidata del centrodestra alla carica di sindaco della città di Marsala. Anche a distanza, telefono alla mano, fa una ricognizione dei consiglieri comunali pronti a sposare il suo progetto. Li ha raggiunti uno per uno.

Chi è Giulia Adamo

Classe 1949, nel 1993 è stata assessore all’Istruzione con Salvatore Lombardo sindaco, schieramento di centrosinistra. Nel 1998 venne eletta Presidente della Provincia di Trapani: il progetto era civico e nel 2003 venne rieletta alla guida della Provincia. Resta in carica fino al 2005; si dimise, prima della scadenza naturale del secondo mandato, per candidarsi alle elezioni regionali siciliane e venne eletta in Forza Italia; rieletta nel 2008 con il Pdl, nel 2010 aderisce all’Unione di Centro (UDC).

Nel 2012 fu eletta sindaca della città. La Adamo resta coinvolta in un procedimento per tentata concussione legato a vicende risalenti al 2005, quando era presidente della Provincia di Trapani, e nel 2014 la Corte d’Appello di Palermo la condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici per concussione. In base alla Legge Severino è stata sospesa dalla carica di sindaco il 19 luglio 2014.

Il nome della Adamo dovrebbe riunire tutte le sigle del centrodestra – Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega. Non ci sarà l’UDC.

Grillo procede

L’uscente Massimo Grillo lo ha sempre detto: non farà un passo indietro. Non ritira la sua candidatura. Sa di rischiare, e pure molto, ma porta avanti un ragionamento politico che considera lineare: ha amministrato cinque anni, ha commesso errori che ha ammesso, ha aperto la porta a Enzo Sturiano che con lui ha amministrato tre anni e mezzo, e ha deciso di affidarsi agli elettori. Sono loro che decideranno. Ed è un approccio che rivendica come utile alla città e all’amministrazione. Le urne sono espressione di democrazia.

Intanto ha incassato l’appoggio dell’UDC: “Il partito nazionale dell’Unione di Centro, in piena sintonia con l’onorevole Francesco Regina, segretario provinciale di Trapani, e con Decio Terrana, coordinatore regionale, ribadisce il proprio convinto e pieno sostegno alla candidatura del sindaco uscente Massimo Grillo. L’incontro rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso politico fondato sulla responsabilità istituzionale, sulla centralità dei territori e sulla volontà di garantire continuità e stabilità amministrativa alla città. Una scelta che nasce dalla condivisione dei valori del buon governo, del rispetto del mandato elettorale e dell’impegno concreto verso la comunità”.

Presenti, oltre ai vertici provinciali del partito, anche i consiglieri comunali Pino Ferrantelli e Gaspare Di Girolamo. Il partito allo stato attuale può contare su due assessori all’interno della giunta comunale, espressione diretta dell’area UDC: Gaspare Di Girolamo e Pino Lombardo.

Il sindaco Grillo, nel ringraziare il presidente nazionale Lorenzo Cesa, l’onorevole Francesco Regina, il coordinatore regionale Decio Terrana e tutti i rappresentanti istituzionali presenti per la fiducia e il sostegno rinnovati, ha espresso apprezzamento per il clima di collaborazione e per la condivisione di un percorso politico e amministrativo improntato sulla continuità, sulla stabilità e sull’interesse esclusivo della città.

L’UDC ha precisato che parteciperà alla competizione elettorale con una propria lista a supporto del candidato sindaco, riaffermando con chiarezza la propria identità politica e il proprio contributo a una proposta amministrativa equilibrata, credibile e vicina ai cittadini, che – secondo il partito – merita continuità per i risultati fin qui raggiunti.



