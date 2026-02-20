Il 37° Stormo ha ospitato la “Typhoon Flag 26” dell’Aeronautica Militare. Il video

20/02/2026 15:00:00

Il 37° Stormo di Trapani-Birgi ha ospitato la “Typhoon Flag 26”, l’esercitazione annuale dell’Aeronautica Militare dedicata ai reparti dotati del caccia Eurofighter 2000 Typhoon.

L’evento, tra i più importanti nel calendario operativo dell’Aeronautica, ha visto la partecipazione di piloti e personale tecnico provenienti da diverse basi italiane. L’obiettivo è stato testare e affinare le capacità operative, con simulazioni di scenari reali che coinvolgono difesa aerea, intercettazioni e operazioni congiunte.

La scelta di Trapani-Birgi non è casuale: il 37° Stormo rappresenta uno dei principali centri strategici dell’Aeronautica in Sicilia, con una lunga tradizione nell’addestramento sui velivoli Eurofighter. La base, inoltre, consente di operare su uno spazio aereo ampio e variegato, ideale per esercitazioni complesse.



