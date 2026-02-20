Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
20/02/2026 15:00:00

Il 37° Stormo ha ospitato la “Typhoon Flag 26” dell’Aeronautica Militare. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/1771591478-0-il-37-stormo-ha-ospitato-la-typhoon-flag-26-dell-aeronautica-militare-il-video.png

Il 37° Stormo di Trapani-Birgi ha ospitato la “Typhoon Flag 26”, l’esercitazione annuale dell’Aeronautica Militare dedicata ai reparti dotati del caccia Eurofighter 2000 Typhoon.

L’evento, tra i più importanti nel calendario operativo dell’Aeronautica, ha visto la partecipazione di piloti e personale tecnico provenienti da diverse basi italiane. L’obiettivo è stato testare e affinare le capacità operative, con simulazioni di scenari reali che coinvolgono difesa aerea, intercettazioni e operazioni congiunte.

 

La scelta di Trapani-Birgi non è casuale: il 37° Stormo rappresenta uno dei principali centri strategici dell’Aeronautica in Sicilia, con una lunga tradizione nell’addestramento sui velivoli Eurofighter. La base, inoltre, consente di operare su uno spazio aereo ampio e variegato, ideale per esercitazioni complesse.

 

 









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo