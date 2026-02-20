Sezioni
Istituzioni
20/02/2026 00:00:00

L'Esercito incontra i giovani siciliani: aperto il concorso per 3.000 VFI

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/l-esercito-incontra-i-giovani-siciliani-aperto-il-concorso-per-3-000-vfi-450.jpg

Proseguono in tutta la Sicilia gli incontri di orientamento promossi dal Comando Militare Esercito “Sicilia” per far conoscere ai ragazzi le opportunità di carriera in uniforme. Gli Infoteam stanno facendo tappa in scuole e istituti superiori dell’Isola per informare gli studenti prossimi al diploma sulle possibilità offerte dall’Esercito Italiano.

 

Gli incontri sono rivolti in particolare ai giovani che si preparano a entrare nel mondo del lavoro. Uomini e donne dell’Esercito illustrano i percorsi di arruolamento, spiegando nel dettaglio requisiti di accesso, modalità di partecipazione ai concorsi e prospettive di carriera.

Tra le opportunità attualmente aperte c’è il concorso per 3.000 Volontari in Ferma Iniziale (VFI), destinato ai ragazzi tra i 18 e i 24 anni. La scadenza per presentare domanda è fissata al 27 febbraio 2026.

 

I bandi e tutte le informazioni utili sono disponibili sul portale ufficiale dell’Esercito.

L’iniziativa rientra in un programma più ampio di dialogo con le nuove generazioni, che in Sicilia assume un valore particolare anche alla luce delle difficoltà occupazionali che interessano molti territori dell’Isola. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per una scelta consapevole e informata, offrendo un’alternativa professionale strutturata e con possibilità di crescita.

 









