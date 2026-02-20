Sicurezza nelle scuole trapanesi, in Prefettura il piano contro illegalità e disagio

20/02/2026 20:00:00

Rafforzare prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità negli istituti scolastici della provincia di Trapani. È questo il tema al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta in Prefettura, dedicata all’esame della Direttiva interministeriale del 28 gennaio 2026 sulle misure per la sicurezza nelle scuole.

L’incontro, presieduto dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo, ha visto la partecipazione dei vertici territoriali delle Forze di Polizia, del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Trapani Davide Nugnes, delle amministrazioni comunali interessate, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Asp e dei dirigenti scolastici degli istituti superiori della provincia.

Nel corso della riunione è stata evidenziata la necessità di un’azione coordinata tra tutte le istituzioni coinvolte, con particolare attenzione alla prevenzione delle situazioni di disagio e dei fenomeni di illegalità che possono manifestarsi negli ambienti scolastici.

Condivisa la linea di rafforzare il raccordo informativo tra scuole, Forze dell’Ordine, Asp e istituzioni locali, prevedendo controlli mirati e promuovendo iniziative di prevenzione e supporto alle fragilità. Tra le azioni indicate, anche incontri dedicati a studenti e famiglie, con l’obiettivo di favorire consapevolezza e collaborazione.

Al centro del confronto, il monitoraggio costante e condiviso dei fenomeni di illegalità, considerato uno strumento fondamentale non solo per intervenire tempestivamente, ma anche per accrescere la sicurezza percepita da studenti, famiglie e personale scolastico.

Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ha annunciato la pianificazione di ulteriori incontri con i dirigenti scolastici per consolidare il raccordo informativo e operativo.

Proseguiranno, inoltre, le attività di prevenzione sociale ed educativa già avviate, attraverso percorsi formativi e informativi rivolti agli studenti e ai genitori, con il coinvolgimento della Prefettura, delle Forze dell’Ordine e dell’Asp.



