Asp di Trapani, stabilizzati 179 lavoratori. Cisl: "Grande risultato"

20/02/2026 14:00:00

Al via all’Asp di Trapani la stabilizzazione di 179 lavoratori appartenenti a diversi profili professionali. Lo rende noto Marco Corrao, responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani, che dichiara: “Finalmente è stata adottata la delibera che permetterà a 179 lavoratori di trovare la stabilità del proprio posto di lavoro. Abbiamo creduto fino alla fine che aggiungere questo ulteriore tassello, seppur in un’azienda commissariata, potesse essere possibile. E lo è stato anche grazie alla sensibilità della commissaria Pulvirenti, alla quale riconosciamo grande determinazione e coraggio nell’assumersi responsabilità al limite delle sue possibilità”.

Con questo provvedimento, l’Asp di Trapani rafforza in maniera significativa il proprio organico e consolida il percorso di valorizzazione delle professionalità già presenti all’interno dell’azienda. “Si tratta - prosegue Corrao - di un risultato che restituisce serenità a lavoratori che fino ad oggi hanno operato con contratti a tempo determinato, senza la certezza del domani”. Secondo la Cisl, la stabilizzazione rappresenta non solo un traguardo sindacale, ma anche un investimento concreto sulla qualità dell’assistenza sanitaria.

“Questo - sottolinea Corrao - si rifletterà anche in una migliore e più consolidata assistenza ai cittadini. La stabilità del personale è un elemento fondamentale per garantire continuità, efficienza e qualità nei servizi sanitari”. Il sindacato vigilerà affinché l’iter intrapreso possa proseguire con la stessa determinazione. “Il nostro auspicio - conclude Corrao - è quello di continuare in questo percorso. Questo modus operandi è la risposta concreta a tutti i detrattori che pensano che in Sicilia tutto cambi per non cambiare nulla”.



