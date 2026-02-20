Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
20/02/2026 11:45:00

Daniele Pantaleo nuovo segretario provinciale di Forza Italia Giovani 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/1771583914-0-daniele-pantaleo-nuovo-segretario-provinciale-di-forza-italia-giovani.jpg

Cambio al vertice di Forza Italia Giovani in provincia di Trapani. Daniele Pantaleo è il nuovo segretario provinciale del movimento giovanile azzurro. A ufficializzarlo è stato il segretario provinciale di Forza Italia, Toni Scilla, che ha rivolto al neo dirigente un messaggio di auguri e sostegno.

 

Pantaleo, giovane imprenditore del settore agricolo, avrà il compito di guidare l’organizzazione giovanile del partito in un territorio complesso e articolato come quello trapanese, dove Forza Italia punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nelle realtà locali, da Trapani a Marsala, fino al Belice.

“Auguro buon lavoro a Daniele Pantaleo – ha dichiarato Scilla – certo che saprà svolgere questo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di servizio, valorizzando le energie migliori delle nuove generazioni”.

 

Nel suo intervento, il segretario provinciale ha ricordato il ruolo che i giovani hanno avuto negli anni all’interno del movimento azzurro, contribuendo con idee e progettualità alla crescita del partito. Un impegno che, secondo Scilla, rappresenta un valore aggiunto per l’intera struttura provinciale.

La segreteria di Trapani ha assicurato pieno supporto al nuovo coordinamento giovanile, con l’obiettivo di consolidare l’organizzazione e renderla ancora più radicata nei comuni della provincia.

Scilla ha inoltre rivolto un riconoscimento al segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, e al segretario regionale Fabrizio Tantillo, sottolineando il lavoro svolto per rilanciare il movimento in Sicilia e a livello nazionale. La nomina di Pantaleo si inserisce in una fase di riorganizzazione interna del partito in vista dei prossimi appuntamenti politici sul territorio trapanese.

 









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo