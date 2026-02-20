Daniele Pantaleo nuovo segretario provinciale di Forza Italia Giovani 

20/02/2026 11:45:00

Cambio al vertice di Forza Italia Giovani in provincia di Trapani. Daniele Pantaleo è il nuovo segretario provinciale del movimento giovanile azzurro. A ufficializzarlo è stato il segretario provinciale di Forza Italia, Toni Scilla, che ha rivolto al neo dirigente un messaggio di auguri e sostegno.

Pantaleo, giovane imprenditore del settore agricolo, avrà il compito di guidare l’organizzazione giovanile del partito in un territorio complesso e articolato come quello trapanese, dove Forza Italia punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nelle realtà locali, da Trapani a Marsala, fino al Belice.

“Auguro buon lavoro a Daniele Pantaleo – ha dichiarato Scilla – certo che saprà svolgere questo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di servizio, valorizzando le energie migliori delle nuove generazioni”.

Nel suo intervento, il segretario provinciale ha ricordato il ruolo che i giovani hanno avuto negli anni all’interno del movimento azzurro, contribuendo con idee e progettualità alla crescita del partito. Un impegno che, secondo Scilla, rappresenta un valore aggiunto per l’intera struttura provinciale.

La segreteria di Trapani ha assicurato pieno supporto al nuovo coordinamento giovanile, con l’obiettivo di consolidare l’organizzazione e renderla ancora più radicata nei comuni della provincia.

Scilla ha inoltre rivolto un riconoscimento al segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni, e al segretario regionale Fabrizio Tantillo, sottolineando il lavoro svolto per rilanciare il movimento in Sicilia e a livello nazionale. La nomina di Pantaleo si inserisce in una fase di riorganizzazione interna del partito in vista dei prossimi appuntamenti politici sul territorio trapanese.



