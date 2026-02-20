Marsala, oggi la presentazione del Comitato "Giusto dire No"
Oggi, venerdì 20 febbraio, presso i locali di Otium (in via XI Maggio 106), verrà presentato il Comitato “Giusto Dire No”, costituito da operatori della giustizia ed esponenti della società civile. L'iniziativa si terrà a partire dalle 18.30.
Interverranno i magistrati Sara Varazi (in servizio presso la Procura della Repubblica di Marsala), Chiara Vicini, Francesco Paolo Pizzo e Giancarlo Caruso (in servizio presso il Tribunale di Marsala), il giornalista Vincenzo Figlioli, gli avvocati Giovanni Cucchiara, Vito Incalcaterra e Flaminia Besozzi e il professore Antonino Sammartano.
Nell'occasione verranno esposte le ragioni del No alla riforma costituzionale, che dopo l'approvazione del Parlamento verrà adesso sottoposta a consultazione referendaria nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo.
Marsala, quarto incontro della Scuola di formazione all'impegno sociale e politico
Domani, venerdì 20 febbraio, si terrà a Marsala il quarto incontro della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di Mazara del Vallo, coordinata dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e da...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Marsala, oggi la presentazione del Comitato "Giusto dire No"
Oggi, venerdì 20 febbraio, presso i locali di Otium (in via XI Maggio 106), verrà presentato il Comitato “Giusto Dire No”, costituito da operatori della giustizia ed esponenti della società civile. L'iniziativa...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste