Politica
20/02/2026 04:00:00

Marsala, oggi la presentazione del Comitato "Giusto dire No"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/marsala-oggi-la-presentazione-del-comitato-giusto-dire-no-450.png

Oggi, venerdì 20 febbraio, presso i locali di Otium (in via XI Maggio 106), verrà presentato il Comitato “Giusto Dire No”, costituito da operatori della giustizia ed esponenti della società civile. L'iniziativa si terrà a partire dalle 18.30.

 

Interverranno i magistrati Sara Varazi (in servizio presso la Procura della Repubblica di Marsala), Chiara Vicini, Francesco Paolo Pizzo e Giancarlo Caruso (in servizio presso il Tribunale di Marsala), il giornalista Vincenzo Figlioli, gli avvocati Giovanni Cucchiara, Vito Incalcaterra e Flaminia Besozzi e il professore Antonino Sammartano.  

Nell'occasione verranno esposte le ragioni del No alla riforma costituzionale, che dopo l'approvazione del Parlamento verrà adesso sottoposta a consultazione referendaria nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo.


 









