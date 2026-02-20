Marsala, oggi la presentazione del Comitato "Giusto dire No"

20/02/2026 04:00:00

Oggi, venerdì 20 febbraio, presso i locali di Otium (in via XI Maggio 106), verrà presentato il Comitato “Giusto Dire No”, costituito da operatori della giustizia ed esponenti della società civile. L'iniziativa si terrà a partire dalle 18.30.

Interverranno i magistrati Sara Varazi (in servizio presso la Procura della Repubblica di Marsala), Chiara Vicini, Francesco Paolo Pizzo e Giancarlo Caruso (in servizio presso il Tribunale di Marsala), il giornalista Vincenzo Figlioli, gli avvocati Giovanni Cucchiara, Vito Incalcaterra e Flaminia Besozzi e il professore Antonino Sammartano.

Nell'occasione verranno esposte le ragioni del No alla riforma costituzionale, che dopo l'approvazione del Parlamento verrà adesso sottoposta a consultazione referendaria nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo.







