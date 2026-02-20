Se ne sono andati: Paola Singirello (61), Giuseppe Zichittella (78)
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Paola Singirello, di 61 anni.
Nata a Marsala il 20 dicembre 1964, si è spenta il 19 febbraio 2026 a Petrosino, dove risiedeva in via Dei Pescatori. La sua scomparsa lascia un profondo dolore tra familiari, amici e quanti le hanno voluto bene.
La camera ardente è allestita presso la propria abitazione.
I funerali saranno celebrati venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 16:00 nella Chiesa San Giuseppe.
La tumulazione avverrà nel cimitero di Petrosino.
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Zichittella, di 78 anni.
Nato a Marsala il 2 gennaio 1948, si è spento il 18 febbraio 2026 a Salemi. Risiedeva in contrada Cozzaro, a Marsala, dove era conosciuto e stimato.
La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.
I funerali saranno celebrati venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 12:00 nella Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi.
Principianti, appassionati e chi vuole valorizzare gli scatti fatti con lo smartphone: il percorso formativo guidato da Giovanni Giattino è aperto a tutti, senza prerequisiti tecnici. Imparare a fotografare non...
Marsala perde uno dei suoi volti più familiari.Non un personaggio da prima pagina, ma uno di quelli che ogni giorno tengono in piedi la città, spesso nel silenzio.Si è spento Giuseppe Di Girolamo, infermiere professionale del...
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Paola Singirello, di 61 anni.Nata a Marsala il 20 dicembre 1964, si è spenta il 19 febbraio 2026 a Petrosino, dove risiedeva in via Dei Pescatori. La sua scomparsa lascia un profondo...
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...