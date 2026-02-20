Se ne sono andati: Paola Singirello (61), Giuseppe Zichittella (78)

20/02/2026 10:37:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Paola Singirello, di 61 anni.

Nata a Marsala il 20 dicembre 1964, si è spenta il 19 febbraio 2026 a Petrosino, dove risiedeva in via Dei Pescatori. La sua scomparsa lascia un profondo dolore tra familiari, amici e quanti le hanno voluto bene.

La camera ardente è allestita presso la propria abitazione.

I funerali saranno celebrati venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 16:00 nella Chiesa San Giuseppe.

La tumulazione avverrà nel cimitero di Petrosino.

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Zichittella, di 78 anni.

Nato a Marsala il 2 gennaio 1948, si è spento il 18 febbraio 2026 a Salemi. Risiedeva in contrada Cozzaro, a Marsala, dove era conosciuto e stimato.

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27 a Marsala.

I funerali saranno celebrati venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 12:00 nella Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi.

La tumulazione avverrà nel cimitero di Marsala.