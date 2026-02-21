Sezioni
Cronaca
21/02/2026 08:44:00

A Catania hanno "addestrato" un cane ad abbandonare rifiuti in strada

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/1771660108-0-a-catania-hanno-addestrato-un-cane-ad-abbandonare-rifiuti-in-strada.png

Un cane che attraversa la strada con un sacchetto in bocca e lo lascia sull’asfalto. Non è una scena casuale né un gesto istintivo dell’animale. Secondo quanto documentato dal reparto ambientale della Polizia Locale di Catania, si tratterebbe di un espediente studiato per aggirare le telecamere di sorveglianza ed evitare sanzioni per l’abbandono illecito di rifiuti.

 

 

I fatti sono stati ripresi in via Pulacara, nel quartiere San Giorgio, dove due video mostrano chiaramente l’animale depositare un sacchetto di spazzatura in strada. Per gli agenti non ci sarebbero dubbi: il cane sarebbe stato addestrato dal proprietario per compiere il gesto al suo posto, così da non comparire nelle immagini e sottrarsi ai controlli.

Un comportamento che, oltre a violare le norme sul corretto conferimento dei rifiuti, solleva anche interrogativi sul benessere dell’animale, utilizzato come strumento per eludere la legge.

La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per risalire al responsabile e procedere con le sanzioni previste. L’episodio riaccende l’attenzione sul problema dell’abbandono dei rifiuti e sull’uso delle telecamere come strumento di contrasto.

Il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano resta un dovere civico. E l’ingegno, se usato per aggirare le regole, non diventa furbizia ma solo inciviltà.

 

 









