Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/02/2026 16:26:00

Crolla un muro di 30 metri a Palermo: un ferito, diverse auto coinvolte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/crolla-un-muro-di-30-metri-a-palermo-un-ferito-diverse-auto-coinvolte-450.jpg

Paura oggi a Palermo, intorno alle 13.15, quando un muro di cinta in via Nairobi è improvvisamente crollato, travolgendo tutto ciò che si trovava nelle immediate vicinanze.

 

Il cedimento ha interessato una porzione di parete alta circa tre metri e lunga quasi trenta. A rimanere ferito è stato un uomo di 55 anni, coinvolto nel crollo e colpito dai detriti. Ha riportato serie ferite agli arti inferiori ed è stato soccorso immediatamente dai sanitari, che lo hanno trasportato in ospedale.

 

Il muro ha investito anche diverse autovetture parcheggiate lungo la strada, rimaste pesantemente danneggiate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare che non vi fossero altre persone coinvolte sotto le macerie. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi.

 

Le cause del cedimento non sono ancora chiare. Sono in corso accertamenti per stabilire se vi siano responsabilità o eventuali carenze nella manutenzione della struttura.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo