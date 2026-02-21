Crolla un muro di 30 metri a Palermo: un ferito, diverse auto coinvolte

21/02/2026 16:26:00

Paura oggi a Palermo, intorno alle 13.15, quando un muro di cinta in via Nairobi è improvvisamente crollato, travolgendo tutto ciò che si trovava nelle immediate vicinanze.

Il cedimento ha interessato una porzione di parete alta circa tre metri e lunga quasi trenta. A rimanere ferito è stato un uomo di 55 anni, coinvolto nel crollo e colpito dai detriti. Ha riportato serie ferite agli arti inferiori ed è stato soccorso immediatamente dai sanitari, che lo hanno trasportato in ospedale.

Il muro ha investito anche diverse autovetture parcheggiate lungo la strada, rimaste pesantemente danneggiate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare che non vi fossero altre persone coinvolte sotto le macerie. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi.

Le cause del cedimento non sono ancora chiare. Sono in corso accertamenti per stabilire se vi siano responsabilità o eventuali carenze nella manutenzione della struttura.



