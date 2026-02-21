Sezioni
Cronaca
21/02/2026 09:37:00

Campobello piange Joussef, il ragazzo di 17 anni travolto da un treno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/1771663350-0-campobello-piange-joussef-il-ragazzo-di-17-anni-travolto-da-un-treno.jpg

Si chiamava Joussef Salah, aveva 17 anni, e a Campobello di Mazara lo conoscevano in tanti. Un ragazzo di origine tunisina, cresciuto in paese, ben voluto e stimato. Nonostante la giovane età era già un gran lavoratore: aiutava la famiglia nei campi, si dava da fare senza tirarsi indietro. La sua morte ha colpito profondamente la comunità, italiana e tunisina.

 

Joussef è morto ieri mattina, intorno alle 11, investito dal treno passeggeri che da Trapani è diretto a Castelvetrano, lungo la linea ferroviaria all’altezza di contrada San Nicola, nel territorio di Campobello.

Secondo la ricostruzione, il ragazzo stava camminando lungo i binari con le cuffie e la musica ad alto volume, dando le spalle al convoglio in arrivo. Il macchinista ha azionato il segnale acustico e tentato una frenata disperata, ma non è riuscito a evitare l’impatto. Le ferite, soprattutto al capo, sono state gravissime e fatali.

 

In un primo momento si era ipotizzata anche la possibilità di un gesto volontario. I primi rilievi hanno invece chiarito che si è trattato di un tragico incidente. Joussef stava lavorando nei campi che costeggiano la ferrovia: stava potando alberi e, secondo quanto raccontato dai familiari agli agenti, probabilmente si stava spostando da una zona di lavoro a un’altra quando è stato travolto.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza riuscirci. L’area è stata transennata dalla Polizia Ferroviaria di Marsala in attesa del medico legale per la prima ispezione. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castelvetrano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Poco dopo l’incidente sono arrivati anche i genitori. La madre è stata colta da un malore. La famiglia vive in Italia da anni: il padre lavora come bracciante agricolo nelle campagne del Trapanese, la madre si occupa dei tre figli.

 

La linea ferroviaria, a binario unico, è rimasta chiusa per tutta la giornata per consentire i rilievi della Scientifica. Il traffico è stato sospeso per ore, con gravi disagi per i viaggiatori, costretti a spostarsi con autobus sostitutivi.

La tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo i binari, soprattutto nelle aree agricole dove le rotaie attraversano le campagne senza particolari protezioni.

A Campobello resta il dolore per un ragazzo descritto da tutti come serio, gentile e instancabile. Una vita spezzata mentre stava lavorando.









