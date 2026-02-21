Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/02/2026 10:41:00

Falsi contratti per ottenere misure alternative: tre denunciati nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/1771666964-0-falsi-contratti-per-ottenere-misure-alternative-tre-denunciati-nel-trapanese.jpg

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno denunciato tre persone – due uomini di Trapani e una donna di Mazara del Vallo – per irregolarità emerse durante controlli effettuati in un ristorante di Mazara e in un’associazione di Alcamo.

 

Nel caso dell’associazione alcamese sarebbero stati accertati i reati di falsità ideologica e false dichiarazioni. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati stipulati falsi contratti di lavoro tra i due denunciati per consentire al più giovane di ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova, inducendo così in errore il Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

 

Nel corso dell’ispezione in un ristorante–pizzeria di Mazara del Vallo, invece, sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione e informazione nei confronti di otto lavoratori. Sono state contestate sanzioni amministrative per circa 14 mila euro ed elevate ammende per circa 10 mila euro. Inoltre, sono stati recuperati contributi e premi assicurativi e assistenziali per circa 900 mila euro.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo