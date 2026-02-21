Falsi contratti per ottenere misure alternative: tre denunciati nel Trapanese

21/02/2026 10:41:00

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno denunciato tre persone – due uomini di Trapani e una donna di Mazara del Vallo – per irregolarità emerse durante controlli effettuati in un ristorante di Mazara e in un’associazione di Alcamo.

Nel caso dell’associazione alcamese sarebbero stati accertati i reati di falsità ideologica e false dichiarazioni. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati stipulati falsi contratti di lavoro tra i due denunciati per consentire al più giovane di ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova, inducendo così in errore il Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Nel corso dell’ispezione in un ristorante–pizzeria di Mazara del Vallo, invece, sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione e informazione nei confronti di otto lavoratori. Sono state contestate sanzioni amministrative per circa 14 mila euro ed elevate ammende per circa 10 mila euro. Inoltre, sono stati recuperati contributi e premi assicurativi e assistenziali per circa 900 mila euro.



