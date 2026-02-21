Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
21/02/2026 09:00:00

Al Carnevale di Sciacca una mostra dedicata a Francisco Goya

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/al-carnevale-di-sciacca-una-mostra-dedicata-a-francisco-goya-450.jpg

Arte e festa popolare si intrecciano. In occasione del Carnevale di Sciacca, ai varchi d’ingresso per assistere alle sfilate dei carri allegorici sarà possibile, con soli 2 euro in più sul costo del ticket, visitare anche la mostra dedicata a Francisco Goya allestita al Teatro Popolare Samonà.

Il biglietto per l’esposizione sarà valido fino al 31 marzo, data di chiusura della rassegna inaugurata lo scorso 20 dicembre. Un’opportunità che unisce uno degli eventi più attesi della Sicilia occidentale con un appuntamento culturale di rilievo.

 

L’iniziativa nasce da un accordo tra Mediterranea Arte, società promotrice della mostra e impegnata nel progetto di trasformare il Samonà in un polo espositivo stabile per la Sicilia occidentale, e Futuris, che cura l’organizzazione del Carnevale di Sciacca.

La mostra, dal titolo “Francisco Goya, l’artista della libertà. Tra verità e satira”, curata da Mery Scalisi e Alessia Zanella, propone 80 incisioni in acquaforte e acquatinta – l’intera serie de “I Caprichos” – oltre a quattro oli su tela, tra cui “L’Apoteosi di Santa Caterina”.

 

“I Caprichos”, pubblicati nel 1799, rappresentano uno dei cicli più celebri dell’artista spagnolo. Attraverso una satira incisiva, Goya mette a nudo i vizi della società e della corte del suo tempo, utilizzando l’acquatinta per creare atmosfere cupe e visionarie. Un linguaggio che dialoga idealmente con lo spirito ironico e graffiante del Carnevale saccense.

 

«La satira del Carnevale di Sciacca e i lavori di Goya rappresentano un connubio esemplare – afferma Gaetano Sanfilippo, patron di Mediterranea Arte –. Con questa proposta i visitatori della festa in maschera potranno avere un’occasione in più di approfondimento culturale».

Un’iniziativa che punta ad ampliare l’offerta per le migliaia di visitatori attesi in città, rafforzando il legame tra tradizione popolare e promozione culturale in un territorio che guarda sempre più al turismo integrato tra eventi e arte.

 









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo