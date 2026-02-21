Weekend del 21 e 22 febbraio: Carnevale, musica e cultura in provincia di Trapani

21/02/2026 06:00:00

Sarà un fine settimana denso di appuntamenti in provincia di Trapani, tra le ultime sfilate di Carnevale, concerti, teatro e iniziative culturali che coinvolgono famiglie, appassionati di musica e visitatori.

A Petrosino il Carnevale 2026 entra nel vivo in Piazza della Repubblica. Sabato 21 febbraio, dalle 16.30, spazio alla sfilata dei bambini, all’animazione, alle esibizioni delle scuole di ballo e alla musica live con i Blue Monkeys. Domenica 22 febbraio si replica con nuove sfilate in maschera e il Carnival Show con la partecipazione speciale di Giovanna la Parrucchiera, oltre alle esibizioni sul palco. Per tutta la durata della manifestazione sono attivi anche luna park e area enogastronomica.

Domenica 22 febbraio si chiude invece a Paceco la Carnevalata 2026, rinviata nei giorni scorsi per maltempo e riprogrammata dal 20 al 22 febbraio in Piazza Vittorio Emanuele. La giornata finale sarà dedicata alle sfilate dei carri allegorici e dei corpi di ballo realizzati dalle associazioni e dai volontari del territorio, con spettacoli dal vivo, dj set, momenti dedicati ai più piccoli con il Carnevale dei bambini, oltre ad area food e stand commerciali. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

A Trapani, sabato 21 febbraio alle 17, alla Chiesa del Collegio, saranno presentati i lavori di restauro del gruppo statuario “La Separazione”, che apre la Processione dei Misteri. L’intervento è stato eseguito dalla ditta Partenope Restauri della dott.ssa Elena Vetere. L’evento, organizzato dall’Associazione La Separazione – Ceto Orefici ETS, prevede interventi istituzionali e religiosi e, alle 18, l’esecuzione delle marce funebri con il gruppo bandistico “Amici per la Musica San Vito Lo Capo”.

A Marsala, sabato 21 febbraio dalle 10.30 alle 13 è in programma la visita guidata “Da Lilybeum a Marsala – una città, 2400 anni di Storia”, con due turni di partenza da Porta Nuova alle 10.30 e alle 11. Il percorso attraversa Chiesa Madre, Chiesa del Purgatorio, Via Garibaldi e si conclude al Complesso San Pietro, tra archeologia, fede, tradizione vinicola e memoria dello Sbarco dei Mille. È prevista un’offerta libera a sostegno di due famiglie palestinesi di Gaza. Info e prenotazioni: info@guidetrapani.it – WhatsApp 351 8559345.

Sempre a Marsala, domenica 22 febbraio alle 18, il pianista Paolo Di Sabatino inaugura la XXVI Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven al Teatro Comunale Eliodoro Sollima. Il cartellone prevede 18 eventi, tra cui 7 appuntamenti jazz della rassegna “Jazzando” e 8 iniziative gratuite del progetto “Musica per tutti”. Info e prenotazioni: 320 6905330 – 0923 719545.

Nel weekend restano attive anche le visite guidate al Parco archeologico di Lilibeo (prenotazione obbligatoria) per Chiesa di Santa Maria della Grotta, Latomia dei Niccolini e Ipogeo di Crispia Salvia, accompagnati da ArcheOfficina. Orari: sabato 15-18, domenica 10-13 e 15-18. Costi da 2,50 a 12 euro. Info e prenotazioni: 351 4849420 – lilibeo@archeofficina.com.

Ad Alcamo, sabato 21 febbraio alle 10.30 prende il via il laboratorio di lettura ad alta voce alla Biblioteca civica “Sebastiano Bagolino” (Collegio dei Gesuiti), con incontri dedicati ai bambini ogni sabato mattina. Domenica 22 febbraio alle 19, al Centro Congressi Marconi, concerto della Symphonic Band “Giacomo Candela” per la 40ª stagione dell’Associazione Amici della Musica, con musiche di Rossini, Saint-Saëns e Ravel. Biglietto 5 euro, info 335 7073611.

A Campobello di Mazara, domenica 22 febbraio alle 18.30, Toti e Totino saranno in scena al cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” con lo spettacolo “Tutto quanto fa spettacolo”, secondo appuntamento della rassegna “Il Bello di Sicilia 3”. Biglietti presso Sole Luna – Telefonia (via Garibaldi) e online su www.ticketzeta.it.

Infine, domenica 22 febbraio a Marsala si celebra la XIX Giornata Nazionale del Braille al Liceo Statale Pascasino – Giovanni XXIII. Dalle 16 sono previsti saluti istituzionali e un concerto con giovani artisti e studenti del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani. L’iniziativa proseguirà lunedì con un seminario dedicato a Braille, musica, informatica e inclusione scolastica.

Un weekend che intreccia festa, identità, cultura e impegno sociale, distribuendo eventi lungo tutto il territorio provinciale.



