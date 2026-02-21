E' la Giornata della Guida Turistica, a Marsala un viaggio lungo 2400 anni di storia

21/02/2026 07:00:00

Oggi, sabato 21 febbraio, si celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica. A Marsala l’appuntamento è con un itinerario che attraversa oltre due millenni di storia, dall’antica Lilybeum alla città del vino e del Risorgimento.

L’Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia occidentale organizza la visita guidata “Da Lilybeum a Marsala – una città, 2400 anni di Storia”, in programma dalle 10:30 alle 13:00. Sono previste due partenze, alle 10:30 e alle 11:00, con una durata di circa due ore per ciascun gruppo. Il punto di incontro è Porta Nuova, uno degli accessi monumentali al centro storico.

Da qui il percorso conduce alla Chiesa Madre, fondata nel XII secolo dai Normanni e dedicata a San Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury. La visita prosegue verso la Chiesa del Purgatorio, esempio di barocco siciliano, accanto alla quale sono visibili le fondamenta di insediamenti punici, romani e medievali: una stratificazione che racconta la lunga storia della città.

La passeggiata si conclude in via Garibaldi, tra enoteche e locali che testimoniano la vocazione vinicola di Marsala, conosciuta nel mondo per il suo vino liquoroso. Dopo il percorso nel centro storico, i partecipanti si spostano al Complesso monumentale San Pietro per visitare la Sezione Archeologica e la Sezione Garibaldina, legata allo Sbarco dei Mille dell’11 maggio 1860.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: ai partecipanti viene chiesta un’offerta libera a sostegno di due famiglie palestinesi di Gaza, attraverso una raccolta fondi online.

«La Giornata della Guida Turistica è un momento importante per far conoscere il nostro lavoro e il valore culturale dei territori che raccontiamo ogni giorno», spiega Regina Hunemeer, presidente dell’Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia occidentale.

Info e prenotazioni:

Email: info@guidetrapani.t

WhatsApp: +39 351 8559345

Raccolta fondi: https://gofund.me/31e4cbdec



