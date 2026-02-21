E' la Giornata della Guida Turistica, a Marsala un viaggio lungo 2400 anni di storia
Oggi, sabato 21 febbraio, si celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica. A Marsala l’appuntamento è con un itinerario che attraversa oltre due millenni di storia, dall’antica Lilybeum alla città del vino e del Risorgimento.
L’Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia occidentale organizza la visita guidata “Da Lilybeum a Marsala – una città, 2400 anni di Storia”, in programma dalle 10:30 alle 13:00. Sono previste due partenze, alle 10:30 e alle 11:00, con una durata di circa due ore per ciascun gruppo. Il punto di incontro è Porta Nuova, uno degli accessi monumentali al centro storico.
Da qui il percorso conduce alla Chiesa Madre, fondata nel XII secolo dai Normanni e dedicata a San Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury. La visita prosegue verso la Chiesa del Purgatorio, esempio di barocco siciliano, accanto alla quale sono visibili le fondamenta di insediamenti punici, romani e medievali: una stratificazione che racconta la lunga storia della città.
La passeggiata si conclude in via Garibaldi, tra enoteche e locali che testimoniano la vocazione vinicola di Marsala, conosciuta nel mondo per il suo vino liquoroso. Dopo il percorso nel centro storico, i partecipanti si spostano al Complesso monumentale San Pietro per visitare la Sezione Archeologica e la Sezione Garibaldina, legata allo Sbarco dei Mille dell’11 maggio 1860.
L’iniziativa ha anche una finalità solidale: ai partecipanti viene chiesta un’offerta libera a sostegno di due famiglie palestinesi di Gaza, attraverso una raccolta fondi online.
«La Giornata della Guida Turistica è un momento importante per far conoscere il nostro lavoro e il valore culturale dei territori che raccontiamo ogni giorno», spiega Regina Hunemeer, presidente dell’Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia occidentale.
L’iniziativa ha anche una finalità solidale: ai partecipanti viene chiesta un’offerta libera a favore di due famiglie palestinesi di Gaza, attraverso una raccolta fondi online.
Info e prenotazioni: Email: info@guidetrapani.t WhatsApp: +39 351 8559345 Raccolta fondi: https://gofund.me/31e4cbdec
Principianti, appassionati e chi vuole valorizzare gli scatti fatti con lo smartphone: il percorso formativo guidato da Giovanni Giattino è aperto a tutti, senza prerequisiti tecnici. Imparare a fotografare non...
Tra gli scrittori inglesi più conosciuti del Secondo Novecento un posto a parte lo occupa Lawrence Durrell, inglese per cultura e per educazione, anche se non considerò mai l’Inghilterra come la sua vera patria e non...
Due parchi archeologici, una città simbolo dell’arte contemporanea, un unico passepartout. Dal primo marzo nasce il nuovo Archeopass, un biglietto integrato che unisce il Parco archeologico di Segesta, il Parco archeologico di Selinunte...
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...