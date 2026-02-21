Trapani sul Treno della Memoria: studenti in viaggio tra Milano e Berlino

21/02/2026 10:22:00

È partito per il settimo anno consecutivo il Treno della Memoria 2026, il progetto che coinvolge circa 6 mila ragazzi provenienti da tutta Italia in un percorso educativo attraverso i luoghi simbolo delle tragedie del Novecento.

Anche Trapani è presente con una delegazione di circa trenta studenti dell’IPSEO “Florio” e dell’istituto “Sciascia e Bufalino”, accompagnati da educatori trapanesi formati negli anni all’interno del progetto.

Un pellegrinaggio laico che attraversa le ferite del ’900 e porta i giovani a confrontarsi con la memoria storica europea. Le prime tappe del viaggio sono state Milano e Berlino: al Memoriale della Shoah al Binario 21, da cui partirono i treni della deportazione, e poi al campo di concentramento di Ravensbrück e ai memoriali dell’Olocausto nella capitale tedesca.

Un’esperienza intensa che punta a trasformare la memoria in consapevolezza e responsabilità per le nuove generazioni.



