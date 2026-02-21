Sezioni
Cultura
21/02/2026 10:22:00

Trapani sul Treno della Memoria: studenti in viaggio tra Milano e Berlino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/1771662323-0-trapani-sul-treno-della-memoria-studenti-in-viaggio-tra-milano-e-berlino.jpg

È partito per il settimo anno consecutivo il Treno della Memoria 2026, il progetto che coinvolge circa 6 mila ragazzi provenienti da tutta Italia in un percorso educativo attraverso i luoghi simbolo delle tragedie del Novecento.

Anche Trapani è presente con una delegazione di circa trenta studenti dell’IPSEO “Florio” e dell’istituto “Sciascia e Bufalino”, accompagnati da educatori trapanesi formati negli anni all’interno del progetto.

 

Un pellegrinaggio laico che attraversa le ferite del ’900 e porta i giovani a confrontarsi con la memoria storica europea. Le prime tappe del viaggio sono state Milano e Berlino: al Memoriale della Shoah al Binario 21, da cui partirono i treni della deportazione, e poi al campo di concentramento di Ravensbrück e ai memoriali dell’Olocausto nella capitale tedesca.

 

Un’esperienza intensa che punta a trasformare la memoria in consapevolezza e responsabilità per le nuove generazioni.









