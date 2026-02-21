Anche "Progettiamo Marsala" va con Andreana Patti

21/02/2026 17:22:00

Il mosaico politico marsalese continua a cambiare forma. E se qualcuno pensava che dopo le ultime mosse il quadro fosse ormai definito, si sbagliava. Perché anche ProgettiAmo Marsala sceglie di schierarsi con il centrosinistra e di sostenere la candidatura a sindaco di Andreana Patti.

La decisione arriva al termine di settimane di riflessioni interne, dopo quel “passo di lato” annunciato dal coordinatore Paolo Ruggieri e una fase di evidente smarrimento nell’area civica che orbitava attorno al centrodestra.

A formalizzare l’adesione sono i consiglieri comunali Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone, che insieme al gruppo di ProgettiAmo Marsala hanno comunicato la disponibilità a sostenere Patti:

Negli ultimi mesi il dibattito politico cittadino è stato caratterizzato da prolungata incertezza, assenza di un programma organico e soprattutto di un percorso partecipato capace di coinvolgere forze civiche e sensibilità territoriali.

Tali condizioni non hanno consentito di offrire alla città quella chiarezza e quella visione strategica di cui oggi vi è forte necessità.

Ebbene, dopo una attenta e approfondita valutazione del quadro politico e programmatico, i Consiglieri comunali Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone, unitamente al gruppo di ProgettiAmo Marsala, preso atto delle determinazioni del Coordinatore Paolo Ruggieri e delle volontà dell’assemblea, comunicano la propria disponibilità a sostenere la candidatura a Sindaca di Andreana Patti riscontrando nella sua proposta una significativa convergenza sui punti fondamentali per il futuro di Marsala.

Il tempo delle attese e delle esitazioni deve lasciare spazio a un progetto credibile, capace di superare logiche di appartenenza e di restituire centralità ai contenuti.

Pertanto, si conferma così la piena volontà di contribuire con idee e competenze a una stagione amministrativa nuova, discontinua, inclusiva e orientata alla crescita della nostra Marsala. Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone

Nella nota si parla di “prolungata incertezza”, di “assenza di un programma organico” e soprattutto di un percorso politico che non è riuscito a coinvolgere forze civiche e sensibilità territoriali. Un messaggio che, letto tra le righe, suona come una critica a chi, negli ultimi mesi, ha esitato troppo senza riuscire a offrire una direzione chiara alla città.

Il punto centrale è proprio questo: servono chiarezza e visione strategica. E secondo ProgettiAmo Marsala, queste condizioni oggi si ritrovano nella proposta di Andreana Patti, con la quale viene dichiarata una “significativa convergenza sui punti fondamentali per il futuro di Marsala”.

Il tempo delle attese, scrivono, deve lasciare spazio a un progetto credibile, capace di superare le logiche di appartenenza e rimettere al centro i contenuti. Parole che segnano un cambio di rotta netto e che consolidano il perimetro del centrosinistra in vista delle amministrative della primavera 2026.

Con questo passaggio, Patti rafforza la propria coalizione e amplia l’area civica che la sostiene. E intanto, sul fronte opposto, il centrodestra continua a fare i conti con una diaspora che, pezzo dopo pezzo, ridisegna gli equilibri.



