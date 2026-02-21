Sezioni
Cronaca

Immigrazione
21/02/2026

Papa Leone XIV il 4 luglio a Lampedusa, prima visita in Sicilia

Il prossimo 4 luglio Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. Sarà la sua prima visita in Sicilia e un ritorno simbolico in un’isola che negli ultimi anni è diventata il cuore del Mediterraneo tra accoglienza e tragedie dei migranti.

La data è stata comunicata dal Vaticano alla Curia di Agrigento e al sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino. Il Pontefice aveva già annunciato l’intenzione di recarsi sull’isola con un videomessaggio inviato il 12 settembre scorso, trasmesso nell’ex cava di Punta Sottile durante l’iniziativa legata alla candidatura del progetto “Gesti d’accoglienza” a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. In quell’occasione aveva richiamato tutti «a diventare esperti di riconciliazione», indicando proprio Lampedusa come luogo simbolo di incontro e dialogo.

 

«La visita rappresenta un momento di straordinario valore umano, spirituale e istituzionale per l’isola e per l’intera comunità locale. Sarà un’occasione di incontro, di preghiera e di condivisione», ha dichiarato il sindaco Filippo Mannino.

L’invito al Santo Padre, spiega il primo cittadino, nasce da un dialogo avviato nel 2025 attraverso una lettera in cui veniva raccontata la quotidianità dell’isola, segnata da naufragi e emergenze, ma anche da una “straordinaria capacità di accoglienza”. Proprio in quel contesto era arrivato il videomessaggio con l’annuncio della futura visita.

La conferma del viaggio del 4 luglio viene letta come un riconoscimento alla comunità lampedusana: famiglie, pescatori, operatori del soccorso e volontari che ogni giorno fanno i conti con gli sbarchi e con la gestione di un fenomeno che ha segnato profondamente l’identità dell’isola.

 

Non è la prima volta che un Papa sceglie Lampedusa come tappa simbolica del suo pontificato. Nel 2013 l’isola accolse Papa Francesco, in una visita rimasta nella memoria collettiva per il forte richiamo alla responsabilità dell’Europa sul tema delle migrazioni. A distanza di anni, il nuovo viaggio pontificio riaccende l’attenzione internazionale sulle Pelagie. Per Lampedusa, ancora una volta, sarà una giornata sotto i riflettori del mondo.

 









