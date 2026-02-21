Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
21/02/2026 09:30:00

Macari, il Dipartimento Riserve boccia il progetto turistico. Ciminnisi: "Avevamo ragione"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/macari-il-dipartimento-riserve-boccia-il-progetto-turistico-ciminnisi-avevamo-ragione-450.jpg

 Il Dipartimento regionale Riserve naturali, aree protette e turismo ambientale dice no al progetto del Comune di San Vito Lo Capo per la realizzazione di servizi turistici e balneari nelle aree di Macari e Castelluzzo.

Dopo l’audizione del 16 febbraio con tutti i soggetti coinvolti, il Servizio 2° del Dipartimento ha messo nero su bianco che l’intervento “non è compatibile con la naturalità dei luoghi, con le finalità di istituzione delle Aree naturali protette, con i piani di gestione né tanto meno con le misure di conservazione da attuare”.

 

Un giudizio netto, che arriva al termine di settimane di polemiche. Il progetto era stato fortemente contestato da associazioni e comitati ambientalisti, con la mobilitazione anche di artisti come Emma Dante, Beppe Fiorello, Donatella Finocchiaro, Mario Venuti, Iaia Forte e Paolo Briguglia. La Regione aveva già sospeso l’iter in attesa di chiarimenti.

 

Nel merito, il Dipartimento evidenzia diverse criticità: la realizzazione di “vastissimi parcheggi” e di un teatro definito “effimero” interferirebbe con la sopravvivenza degli habitat e con il paesaggio incontaminato dell’area. Vengono inoltre segnalate carenze progettuali, tra cui l’assenza di dettagli sulle specifiche costruttive e sui mezzi da utilizzare in cantiere.

 

Tra i rilievi anche il mancato rispetto del Sentiero Zingaro–Cofano, che insiste sulla regia trazzera da oltre quindici anni, e l’assenza di una valutazione completa dell’incidenza delle opere previste. Il documento ricorda che fino al 2010 le aree risultavano integre e prive dei parcheggi oggi esistenti.

Sulla vicenda interviene la deputata regionale trapanese del M5S, Cristina Ciminnisi: «Le osservazioni avanzate dal Dipartimento confermano le nostre preoccupazioni: il progetto presenta criticità gravi ed è incompatibile con le norme di tutela e con la fragilità dei luoghi».

 

«Fin dall’inizio – aggiunge – ho posto una questione molto chiara: il rispetto delle regole. Non abbiamo mai fatto battaglie ideologiche, ma chiesto che un progetto di questa portata venisse valutato nel pieno rispetto delle norme ambientali e dei vincoli esistenti. Sarebbe clamoroso che, di fronte a queste osservazioni, il progetto venisse comunque valutato positivamente».

Il parere del Dipartimento segna un passaggio decisivo in una vicenda che ha acceso il dibattito sul futuro di uno dei tratti più delicati e suggestivi della costa trapanese.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo