Screening dermatologico a Trapani: 24 visite, 4 nei sospetti

21/02/2026 18:00:00

Si è svolta al Centro Sociale Nino Via la Giornata di Prevenzione dedicata allo screening dermatologico gratuito, promossa dal Rotary Club Trapani Birgi Mozia nell’ambito del progetto “Il Rotary abbraccia la Salute”.



Presso lo Studio Medico Sociale Rotariano, con il patrocinio del Comune di Trapani e la collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Trapani, sono state effettuate 24 visite cliniche coordinate dal dott. Francesco Paolo Sieli, medico chirurgo, e condotte dalla dott.ssa Vita Maltese, medico chirurgo specialista in Dermatologia.



Dai controlli sono emersi 4 casi di nei sospetti, che necessiteranno di ulteriori approfondimenti, e 5 casi di eripela versicolor, oltre ad altre patologie cutanee di natura sistemica. Numeri che confermano l’importanza della prevenzione e dei controlli periodici.



L’iniziativa rientra nel percorso avviato dal Rotary per promuovere la cultura della salute e offrire servizi specialistici accessibili alla comunità, con particolare attenzione a chi incontra difficoltà nell’accesso alle visite mediche.



Il prossimo appuntamento è già fissato: 28 febbraio, dalle 9.00 alle 12.30, con uno screening dedicato all’odontoiatria pediatrica, che vedrà il coinvolgimento di Salvina Di Vincenzo, medico odontoiatra specialista in odontoiatria pediatrica.



Prevenzione, dati concreti e continuità. Il progetto “Il Rotary abbraccia la Salute” prosegue.



