Marsala, i ragazzi  dell’Interact Club in visita alla Procura 

21/02/2026 18:00:00

Entrare in Procura e scoprire cosa accade davvero dietro le porte di un ufficio giudiziario. È l’esperienza vissuta nei giorni scorsi dai ragazzi dell’Interact Club di Marsala, accompagnati dalla delegata del Rotary Valentina Agoglitta, in visita alla Procura della Repubblica di Marsala.

Ad accoglierli è stato il Maresciallo Capo Giacomo Davide Bertolino, che ha guidato il gruppo lungo i corridoi del Palazzo di Giustizia fino all’incontro con il Procuratore della Repubblica, Fernando Asaro.

Il Procuratore ha illustrato ai giovani il funzionamento della Procura: come nascono le indagini, quando un fatto diventa ipotesi di reato, quali strumenti vengono utilizzati per accertare la verità e come si costruisce un’accusa fino all’eventuale processo. Un momento di confronto diretto che ha permesso ai ragazzi di comprendere più da vicino il lavoro quotidiano dei magistrati.

La visita è proseguita con il Maresciallo Bertolino tra gli spazi del Tribunale. Particolare attenzione è stata dedicata all’aula Borsellino, destinata ai processi più complessi e delicati, dove opera un collegio giudicante. Ai ragazzi sono stati mostrati i diversi ruoli all’interno dell’aula: la posizione dei giudici, del pubblico ministero, degli avvocati della difesa, degli imputati e delle parti civili.

Tappa anche negli uffici della Polizia Giudiziaria, che operano in stretto raccordo con la Procura. Qui è stato spiegato come vengono raccolte le prove e sviluppate le indagini, un lavoro spesso lontano dai riflettori ma centrale per l’attività giudiziaria.

Particolarmente significativo il passaggio allo Sportello Antiviolenza e alla sala per le audizioni protette, spazi dedicati alle vittime di violenza di genere e ai minori. Ambienti pensati per garantire ascolto e tutela, in cui la giustizia assume anche una dimensione di protezione e accompagnamento.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione civica e legalità promosso dall’Interact Club, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni del territorio. Un’occasione per conoscere da vicino una realtà centrale per Marsala e per l’intera provincia di Trapani, dove il tema della legalità resta un presidio fondamentale della vita pubblica.



