Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
22/02/2026 17:49:00

Il San Vito non rientra in campo, la partita finisce all'intervallo. Cos'è successo?

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-02-2026/1771778796-0-il-san-vito-non-rientra-in-campo-la-partita-finisce-all-intervallo-cos-e-successo.png

Ha dell’incredibile quanto accaduto oggi allo stadio “Dino Liotta” di Licata nella gara tra Licata e San Vito Lo Capo, valida per la 23ª giornata del campionato di Eccellenza Siciliana. La partita è durata appena 45 minuti: al termine del primo tempo la squadra ospite ha deciso di non rientrare in campo per la ripresa.

 

Secondo quanto trapela, i giocatori del San Vito si sarebbero sentiti “minacciati” e negli spogliatoi, durante l’intervallo, si sarebbe respirato un clima di forte tensione. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sui motivi della decisione, che sarà ora oggetto di referto arbitrale e valutazione da parte degli organi competenti.

 

Sul campo, fino a quel momento, la gara era stata equilibrata e combattuta. Il Licata aveva creato diverse occasioni senza però riuscire a sbloccare il risultato.

 

Si è andati così al riposo sullo 0-0. Poi l’episodio che ha cambiato tutto: il rifiuto degli ospiti di tornare in campo. L’arbitro, constatata la situazione, ha fischiato la fine anticipata della gara.

 

Adesso la vicenda si sposta nelle mani del giudice sportivo. Si va verso il 3-0 a tavolino in favore del Licata, salvo eventuali ricorsi o ulteriori sviluppi da parte del club trapanese. Una partita che, da sportiva, è diventata soprattutto un caso.



Calcio | 2026-02-21 17:31:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/il-trapani-torna-a-rivivere-e-2-0-alla-cavese-250.jpg

Il Trapani torna a rivivere: è 2-0 alla Cavese

Una vittoria tutta cuore. Il Trapani supera 2-0 la Cavese e ritorna a respirare dopo quattro sconfitte di fila. Un successo meritato per i granata che hanno vinto uno scontro diretto importante che consente alla squadra di uscire dalla zona playout,...







Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo