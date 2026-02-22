Marsala 2026. Centrodestra su Adamo, ProgettiAmo con Patti: la partita entra nel vivo

22/02/2026 06:00:00

Arriverà a Marsala lunedì Giulia Adamo, candidata del centrodestra alle elezioni amministrative. Una candidatura, la quarta, che si innesta in uno scenario difficile e anche scivoloso.

Adamo è stata convinta da Toni Scilla a scendere in campo: unica condizione, avere le sigle dei partiti. Un’unità di intenti che si è realizzata anche per sfinimento, dopo il ritiro di Nicola Fici.

Chi c’è con Adamo

Le sigle ci sono: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Grande Sicilia, Noi Moderati.

Grande Sicilia e Noi Moderati non hanno consiglieri: Michele Gandolfo ha lasciato la neoformazione, autosospendendosi, e adesso si tratta di contenitori vuoti che dovranno trovare 24 candidati.

In Forza Italia ci sono gli uscenti Vito Milazzo ed Elia Martinico, ma potrebbe confluire anche Enzo Sturiano insieme a Vanessa Titone. Ivan Gerardi, invece, potrebbe essere collocato dentro Noi Moderati. Le liste sono ancora solo abbozzate.

ProgettiAmo Marsala

Dopo il passo di lato di Paolo Ruggieri, i due consiglieri comunali Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone hanno deciso, d’intesa con l’assemblea del movimento civico, di compiere una scelta chiara: stop ai tatticismi e alle incertezze. Direzione Andreana Patti. Ha prevalso – dicono – la progettualità e il progetto civico messo in campo da Patti con “Si Muove la Città”.

Il comunicato stampa:

“Negli ultimi mesi il dibattito politico cittadino è stato caratterizzato da prolungata incertezza, assenza di un programma organico e soprattutto di un percorso partecipato capace di coinvolgere forze civiche e sensibilità territoriali. Tali condizioni non hanno consentito di offrire alla città quella chiarezza e quella visione strategica di cui oggi vi è forte necessità.

Ebbene, dopo un’attenta e approfondita valutazione del quadro politico e programmatico, i consiglieri comunali Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone, unitamente al gruppo di ProgettiAmo Marsala, preso atto delle determinazioni del coordinatore Paolo Ruggieri e della volontà dell’assemblea, comunicano la propria disponibilità a sostenere la candidatura a sindaca di Andreana Patti, riscontrando nella sua proposta una significativa convergenza sui punti fondamentali per il futuro di Marsala”.

Chiosano:

“Il tempo delle attese e delle esitazioni deve lasciare spazio a un progetto credibile, capace di superare logiche di appartenenza e di restituire centralità ai contenuti. Si conferma così la piena volontà di contribuire con idee e competenze a una stagione amministrativa nuova, discontinua, inclusiva e orientata alla crescita della nostra Marsala”.

Grillo: resta in campo

Ad ogni nuovo movimento si diffonde la voce che Massimo Grillo stia battendo in ritirata. Invece ha sempre confermato che resta candidato. Andrà fino in fondo, affidandosi al voto dei cittadini.

Curatolo

Domani Leonardo Curatolo, alle 18 al cinema Golden, presenterà ufficialmente candidatura e liste. Sono due, ha confermato a Tp24.

Su Curatolo c’è il pressing di alcuni esponenti politici che vorrebbero farlo convergere su altre posizioni. Ma lui non ci sta:

“A tutte le persone che mi contattano per rinunciare alla mia candidatura a sindaco di Marsala e per discutere di alleanze in vista di altre candidature, desidero rispondere in modo chiaro e fermo: NO. Sono coerente con le mie dichiarazioni fin dall’inizio della mia discesa in campo. Ho fatto un patto con i cittadini marsalesi e il mio unico obiettivo è dedicare anima e corpo a questa città.

La nostra città merita il meglio. Invito chiunque desideri unirsi a me, con l’unico scopo di lottare per il bene di Marsala, a farlo. Insieme possiamo fare la differenza!”.



