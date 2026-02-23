23 Febbraio: fine delle Olimpiadi, Italia quarta, dazi di Trump, è morto Domenico

23/02/2026 07:08:00

E' il 23 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Ieri sera all’Arena di Verona si è tenuta la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Sul palco si sono visti Roberto Bolle che ballava, Rigoletto, Gabry Ponte in postazione da dj, Achille Lauro che cantava. In platea Meloni (in piumino bianco) e La Russa. Alla fine la presidente del Cio ha detto: «Grazie al popolo italiano, avete condiviso il vostro meglio con il mondo»

• Alle Olimpiadi gli atleti italiani hanno vinto 30 medaglie. Quarti nel medagliere, dietro a Norvegia, Usa e Paesi Bassi

• Venerdì la Corte suprema americana la Corte suprema statunitense ha dichiarato illegittimi i dazi imposti da Trump (senza specificare se lo Stato dovrà rimborsarli alle aziende). Ma Trump si è appoggiato a una vecchia legge per lanciarne di nuovi, prima al 10 e poi al 15 per cento

• Gli agenti di sicurezza di Mar-a-Lago hanno ucciso un ventenne che vi si era introdotto armato di un fucile e di una bombola di gas (Trump non era lì, e nemmeno Melania)

• In Messico è stato ucciso il narcotrafficante più ricercato del mondo, e i suoi banditi hanno dato alle fiamme negozi e automobili, imponendo una ventina di blocchi stradali



• Sabato e domenica gli studenti di diverse università iraniane hanno ricominciato a protestare contro il regime

• Sabato è morto Domenico, il bambino di due anni al quale era stato trapiantato un cuore deteriorato. È emerso che la sua cartella clinica è incompleta

• È stato trovato morto sotto una valanga il giovane autista di un hotel di Saint Moritz che era scomparso da cinque giorni. Suo fratello ha detto che gli svizzeri sono stati molto superficiali nelle ricerche

• In provincia di Macerata un giovane si è suicidato buttandosi in mare dopo aver picchiato la madre

• Nel torinese una donna si è sentita male mentre teneva in braccio il figlio di cinque mesi. Il bambino è caduto per le scale, e ora è grave in ospedale

• In provincia di Prato una bambina di tre anni è morta investita da un’auto: era appena sfuggita alla madre, che la teneva per mano

• La Francia ha convocato l’ambasciatore statunitense (consuocero di Trump) per i suoi commenti sull’uccisione del militante di destra Deranque. Aveva detto che nel Paese «l’estremismo violento di sinistra è in aumento ed è una minaccia per la sicurezza pubblica»

• Febbraio si chiuderà con tre giorni di scioperi, da mercoledì a sabato

• Ieri ad Assisi 18 mila persone hanno pregato davanti ai resti di san Francesco. Era il primo giorno dell’«ostensione», che durerà fino al 22 marzo. Già 370 mila persone hanno prenotato per parteciparvi

• La Sagrada Familia ha raggiunto la sua altezza finale, di 172,5 metri, grazie alla posa dell’ultima sezione della croce sulla torre più alta

• A 70 chilometri da Tripoli, a Est, il mare ha restituito i corpi di 5 migranti

• L’Ungheria bloccherà il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia perché l’Ucraina non ha ancora riparato l’oleodotto che porta il petrolio nel Paese di Orbán

• Dal 1° aprile a Firenze saranno vietati i monopattini a noleggio. Lo ha deciso il Comune (e il tar ha respinto il ricorso presentato dall’azienda che fornisce il servixio, Bird)

• A Viterbo dei topi d’appartamento, sorpresi dalla padrona di casa, si sono scusati e se ne sono andati

• In un supermercato di Padova è stato arrestato un 70enne che aveva preso l’abitudine di mangiare le punte dei formaggi in vendita

• Ieri Atalanta-Napoli è finita 2 a 1, tra molti errori arbitrali di Chiffi

• L’Olimpia Milano ha vinto la Coppa Italia del basket

• Ieri sera sono stati assegnati i Bafta – premi inglesi per il cinema – e Una battaglia dopo l’altra ne ha vinti ben sei

• Alla Berlinale ha vinto il film Yellow letters

• Domani inizia Sanremo

• Sono morti il musicista statunitense Willie Colón (76 anni), la scrittrice e filantropa scozzese Anna de Peyster (81), il letterato francese Jacques Dubois (93), l’ex presidente della Regione Lazio Bruno Landi (86), il «telefinanziere» Giorgio Mendella (73), il criminale altoatesino Siegfried Steger (86), l’artista svizzero-messicano Roger von Gunten (92)



Titoli

Corriere della Sera: Dazi, caos e ricorsi / L’Europa: Trump / rispetti gli accordi

la Repubblica: L’Europa verso lo stop / all’intesa sui dazi Usa

La Stampa: Trump, l’incubo dell’attentato

Il Sole 24 Ore: In dieci anni / più Srl e Spa / attive nei servizi

Il Messaggero: Italia 30 e lode

Il Giornale: Lezione olimpica ai disfattisti / L’Italia ha illuminato il mondo

Leggo: «Domenico, cartella clinica incompleta»

Qn: L’Italia sul podio del mondo / Olimpiadi da 30 e lode

Il Fatto: “Riforma dannosa e pressioni / contro le inchieste sul potere”

Libero: Italia d’oro. Iettatori muti

La Verità: «Al Csm si spartivano persino il ristorante»

Il Mattino: «Buchi nella cartella clinica»

il Quotidiano del Sud: Trump, / lo schiaffo / che cambia / il gioco

Domani: Servizi segreti, affari ricchissimi / Aisi tra mega appalti e casa Belloni



