Al Museo San Rocco la Giornata della lingua madre: debutta il FAI Ponte tra culture

23/02/2026 08:44:00

Mercoledì 25 febbraio, alle 18.30, il Museo San Rocco di Trapani ospiterà la celebrazione della Giornata Internazionale della Lingua Madre.

L’iniziativa, dal titolo “Conosci il paese dove fioriscono i limoni? – Variazioni in lingua e musica”, segna anche l’avvio ufficiale del nuovo gruppo FAI Ponte tra culture della Delegazione di Trapani.

L’evento è organizzato dal gruppo appena costituito in collaborazione con ICIT – Istituto di Cultura Italo-Tedesco, Goethe Institute, Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani e Museo San Rocco, con il supporto artistico di Enzo Caputo (Officina Teatro LMC).

Al centro della serata una performance che intreccia parole e musica: letture in diverse lingue di uno dei testi più significativi del “Viaggio in Italia” di Johann Wolfgang Goethe, accompagnate dalle esecuzioni musicali delle allieve e degli allievi del Conservatorio, seguiti dal maestro Evaristo Casonato. Un dialogo tra culture che prende forma attraverso la letteratura e la musica, due linguaggi capaci di superare confini e appartenenze.

La nascita del gruppo FAI Ponte tra culture a Trapani rappresenta un passaggio importante per la Delegazione locale. Si tratta di una realtà già attiva in altre delegazioni FAI d’Italia e caratterizzata, in modo particolare, dalla presenza di volontari di origine straniera. Il progetto nazionale è nato per promuovere sui territori il concetto di multiculturalità e incoraggiare lo scambio culturale tra italiani e comunità straniere che vivono in Italia.

L’appuntamento al Museo San Rocco si propone quindi non solo come una celebrazione simbolica della lingua madre, ma anche come un momento di incontro e riconoscimento reciproco, nel segno del dialogo e della valorizzazione delle differenze.

Per informazioni: roberto.valenti@fai.it (Roberto Valenti, capogruppo FAI Ponte tra culture – Delegazione di Trapani).



