Linguaggio e ruoli nel processo per “violenza di genere”. Il convegno a Marsala

23/02/2026 17:30:00

Non solo norme, ma parole, approccio e coordinamento tra chi opera in aula e chi interviene per primo. È questo il cuore del convegno “Processi per violenza di genere: linguaggi e ruoli delle parti e del giudice”, che si è svolto ieri nell’aula del Tribunale di Marsala.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Marsala e promossa dal Comitato Pari Opportunità presieduto dall’avvocato Adele Pipitone. Un momento di confronto che ha riunito magistrati e avvocati per riflettere sulla gestione dei procedimenti legati alla violenza contro le donne, tema sempre più centrale anche nel territorio marsalese.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del Tribunale, Alfonso Malato, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una formazione continua per magistrati e avvocati, soprattutto alla luce delle recenti modifiche legislative in materia. Un aggiornamento che, è stato sottolineato, deve coinvolgere anche le Forze dell’Ordine, spesso primo punto di contatto con le vittime in una fase particolarmente delicata.

Tra i relatori, il magistrato Francesco Menditto, già procuratore capo a Tivoli, che ha approfondito il tema dell’applicazione delle misure di protezione. L’avvocato Iacopo Benevieri, penalista del Foro di Roma, ha invece analizzato le strategie difensive nei processi per violenza di genere e il rischio di vittimizzazione secondaria.

Spazio anche all’intervento della professoressa Agata Ciavolo, docente di Diritto processuale penale all’Università Kore, che ha fornito un inquadramento tecnico sulle procedure e sulle garanzie previste dall’ordinamento.

L’incontro si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che, anche a Marsala, punta a rafforzare competenze e strumenti per affrontare un fenomeno che continua a richiedere attenzione costante da parte delle istituzioni.



