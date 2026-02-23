Linguaggio e ruoli nel processo per “violenza di genere”. Il convegno a Marsala
Non solo norme, ma parole, approccio e coordinamento tra chi opera in aula e chi interviene per primo. È questo il cuore del convegno “Processi per violenza di genere: linguaggi e ruoli delle parti e del giudice”, che si è svolto ieri nell’aula del Tribunale di Marsala.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Marsala e promossa dal Comitato Pari Opportunità presieduto dall’avvocato Adele Pipitone. Un momento di confronto che ha riunito magistrati e avvocati per riflettere sulla gestione dei procedimenti legati alla violenza contro le donne, tema sempre più centrale anche nel territorio marsalese.
Ad aprire i lavori è stato il presidente del Tribunale, Alfonso Malato, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una formazione continua per magistrati e avvocati, soprattutto alla luce delle recenti modifiche legislative in materia. Un aggiornamento che, è stato sottolineato, deve coinvolgere anche le Forze dell’Ordine, spesso primo punto di contatto con le vittime in una fase particolarmente delicata.
Tra i relatori, il magistrato Francesco Menditto, già procuratore capo a Tivoli, che ha approfondito il tema dell’applicazione delle misure di protezione. L’avvocato Iacopo Benevieri, penalista del Foro di Roma, ha invece analizzato le strategie difensive nei processi per violenza di genere e il rischio di vittimizzazione secondaria.
Spazio anche all’intervento della professoressa Agata Ciavolo, docente di Diritto processuale penale all’Università Kore, che ha fornito un inquadramento tecnico sulle procedure e sulle garanzie previste dall’ordinamento.
L’incontro si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che, anche a Marsala, punta a rafforzare competenze e strumenti per affrontare un fenomeno che continua a richiedere attenzione costante da parte delle istituzioni.
Principianti, appassionati e chi vuole valorizzare gli scatti fatti con lo smartphone: il percorso formativo guidato da Giovanni Giattino è aperto a tutti, senza prerequisiti tecnici. Imparare a fotografare non...
La seconda sezione della corte d’assise d’appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui, il 16 dicembre 2024, la corte d’assise di Trapani ha condannato all’ergastolo Giovanni Parrinello, di 44 anni, pregiudicato, e a...
Ha chiamato un carabiniere che conosceva pochi minuti dopo l’aggressione: «Ho fatto una cazzata, ho ammazzato mia moglie». È uno dei passaggi più drammatici emersi nell’aula della Corte d’Assise del...
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...