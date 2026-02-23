Bus rapidi al porto, Fratelli d’Italia: “Cantiere insicuro e senza visione”

23/02/2026 22:54:00

“Segnaletica insufficiente, scarsa illuminazione e nessuna vera programmazione”. Fratelli d’Italia città di Trapani attacca l’amministrazione comunale sui lavori avviati nell’area portuale e lungo via Ammiraglio Staiti per il nuovo sistema di autobus veloci finanziato con fondi PNRR.

Nel mirino, prima di tutto, la sicurezza. Il partito parla di “criticità rilevanti” in una zona che in passato è stata teatro di gravi incidenti stradali. “Esporre automobilisti, motociclisti e pedoni a ulteriori rischi è inaccettabile”, si legge nella nota diffusa il 23 febbraio 2026.

Via Ammiraglio Staiti è l’asse che collega la città al centro storico e agli imbarchi per le isole. Ogni giorno la percorrono studenti, lavoratori, pendolari e chi deve raggiungere il porto. Secondo Fratelli d’Italia, intervenire in quest’area senza un piano dettagliato per viabilità alternativa e sicurezza significa creare disagi concreti per famiglie e attività economiche.

Il partito teme che i problemi non si limitino alla fase di cantiere. La riduzione dei parcheggi in una zona già congestionata potrebbe, secondo FdI, aggravare la viabilità soprattutto in estate, rendendo più difficile l’accesso al porto e al centro storico.

“Se si parla di autobus intelligenti, altrettanto intelligente deve essere la programmazione amministrativa”, scrivono gli esponenti locali, criticando quella che definiscono un’impostazione priva di confronto e ascolto.

I consiglieri comunali del partito hanno chiesto la convocazione di un consiglio straordinario per discutere la questione in aula. La posizione è netta: “Trapani merita programmazione, ascolto e rispetto”.



